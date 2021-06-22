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Дівчатка на позитиві: Лілія Ребрик показала, як грається з донькою в басейні

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 10:34
Дівчатка на позитиві: Лілія Ребрик показала, як грається з донькою в басейні Лілія Ребрик з дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик дуже любить літо і намагається кожен вільний момент проводити з коханою сім'єю - чоловіком і дітьми. Артистка показала, як весело і яскраво пройшли її вихідні на дачі в колі найближчих.

Барвистим знімком Лілія поділилася у себе в Instagram.

На фото ведуча відображена в басейні разом з молодшою дочкою Поліною. Дівчинка плаває в надувному колі, а її мама тримає в руках блюдо з полуницею і черешнею. Обидві вони променисто посміхаються на камеру і виглядають дуже щасливими.

Дівчатка на позитиві: Лілія Ребрик показала, як грається з донькою в басейні

Лілія Ребрик з донькою Поліною відпочили в басейні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик розповіла, як провела День літнього сонцестояння - 21 червня.

"О 6.32 настав день літнього сонцестояння. Але я його благополучно проспала, бо хоч і люблю ранні підйоми, але любов до сну у вихідні дні у мене все ж міцніша! Тім не менше - зарядку я все ж зробила (наш марафон триває), але кількома годинами пізніше. Навіть був рух у стилі йоги, чий міжнародний день сьогодні відзначають! Так би мовити віддала свою пошану найпопулярнішому у світі заняттю!" - поділилася теледіва.

Також Лілія розкрила свої плани на найдовший день у році і зізналася, що дуже любить літо і насолоджується кожною його хвилиною.

"День сьогодні найдовший у році! Триватиме аж 17 годин і 33 хвилини, уявляєте - скільки годин можемо насолоджуватися всього одним літнім днем!?! У нас сьогодні у планах - катання на велосипедах, прогулянки з Діксі, купання у басейні, засмага під палючим київським сонцем і зустріч заходу сонця перед найкоротшою у році ніччю! Все це разом з моєю #дикасімейка! Ловимо кожну хвилину літа, якого ми так чекали! Адже далі все вже повертається на зиму. Що вже встигли зробити сьогодні? Які плани маєте? Діліться!" - розповіла ведуча.

Фолловери бажають артистці та її родині гарного відпочинку, діляться своїми планами і захоплюються позитивом Лілії в коментарях.

  • Ухти, каааайф, гарного і чудового Вам дня! Я теж сьогодні поспала трішки довше, але зранку встигла вже зловити перші промені сонця, які світили прямо на обличчя
  • Такі гарні
  • Смачного вам
  • Супер, кайф
  • Дуже класно, наші дівчатка і хлопчаки теж купаються в басейні. Ви просто супер!!!
  • Ой як же добре мати басейн в крокової доступності (у мене тільки озеро поруч, а там є незнайомі люди і небезпечно залишати речі коли одна приходжу)
  • Ви дуже класна сім'я!
  • Красуні
  • На позитиві
  • Лілія!!! Ви така позитивна людина! Ви заряджаєте! Люблю Вас!
  • Від Лілії підзарядився!

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла, який перекус вибрати влітку.

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Лілія Ребрик ведущая
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