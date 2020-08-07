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Дівчатка-подружки: Ані Лорак з дорослою дочкою відпочивають в Греції

П'ятниця 07 серпня 2020 15:38
Дівчатка-подружки: Ані Лорак з дорослою дочкою відпочивають в Греції
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Lite

Разом з друзями співачка та її 9-річна дочка насолоджуються морем і сонцем

Українська співачка Ані Лорак, яка останні кілька років живе у Росії, знайшла спосіб разом з 9-річною дочкою Софією відправитися на море в європейську країну - вибір співачки упав на Грецію. Разом з Філіпом Кіркоровим і його дітьми вони насолоджуються морем і сонцем в курортному місті Елунда.

41-річна артистка поділилася в мережі зворушливими знімками з дівчинкою, яка помітно подорослішала. Мама і дочка позують на кручі над бухтою і зворушливо обіймають одна одну.

Дівчатка-подружки: Ані Лорак з дорослою дочкою відпочивають в ГреціїДівчатка-подружки: Ані Лорак з дорослою дочкою відпочивають в Греції

Для прогулянки Кароліна вибрала зручний наряд в стилі casual - лляний комбінезон сірого кольору і кепку, доповнивши лук плетеною сумкою. Софія ж була в білій футболці з написом. До речі, донька турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу зробила стильну зачіску - її волосся заплетене в афрокосички.

Дівчатка-подружки: Ані Лорак з дорослою дочкою відпочивають в Греції

Ані Лорак з дочкою Софією вирушили на відпочинок у Грецію (фото: instagram.com/anilorak)

"Найсолодші хвилини життя з рідними та коханими", - написала Лорак у підписі до милих кадрів.

Користувачі мережі погодилися з артисткою і залишили багато теплих відгуків. Деякі зазначили, що Софія стала схожа на зіркову маму, іншим же дівчинка здається копією папи.

  • Дуже красиві і Сонечка дуже підросла
  • Хорошого вам відпочинку Каролиш. найкрасивіші
  • Доня копія тато
  • Соня така вже доросла
  • Дівчатка-подружки
  • Улыбашки улюблені
  • Бозі які заї
  • Улюблені наші дівчатка. Добре вам відпочити
  • найкрасивіші
  • Дуже красиві, Кароліна. гарного відпочинку і чудового настрою
  • У Вас неймовірно красива дівчинка росте, дай Бог їй гарної долі

Дівчатка-подружки: Ані Лорак з дорослою дочкою відпочивають в Греції

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Ані Лорак відсвяткувала день народження дочки в Москві в компанії хресного Софії Філіпа Кіркорова.

Раніше ми писали, що TAYANNA вперше розповіла про роман її колишнього чоловіка з Ані Лорак.

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