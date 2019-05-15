"Дівчинка-квіточка": Яна Соломко замилувала фанів барвистими фото доньки

Дівчинка Кіра приміряла вінок з кульбабок
Останнім часом в мережі ходить багато чуток про те, що Яна Соломко нібито розлучилася зі своїм чоловіком. Сама співачка ніяк не коментує дану інформацію, однак проводить багато часу з трирічною дочкою Кірою, а також порадувала своїх прихильників новиною про те, що вона вирішила повернутися на сцену. Зіркова мама вирішила скористатися теплими днями, що нарешті настали, і вирушила з малюком на прогулянку в парк.
На своїй сторінці в Instagram Яна опублікувала барвисті знімки чарівної Кіри, на яких дівчинка приміряла вінок з кульбабок. Мала, одягнена в квітчасті лосини, білу кофтину і жовту жилетку, з задоволенням позувала для мами.
Фото: донька Яни Соломко Кіра (instagram.com/yana.solo)
"Добрий ранооок. Як ваші справи, дорогі наші подружки???" - прокоментувала публікацію Яна.
Фото: донька Яни Соломко Кіра (instagram.com/yana.solo)
Підписники Соломко залишили багато зворушених коментарів, називаючи Кіру сонечком, курчам і квіточкою.
Нагадаємо, Яна Соломко розбурхала пікантним фото у ванні.
Ми також повідомляли, що Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду.
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