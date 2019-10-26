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"Дівчинка з казковою посмішкою": дочка Полякової підкорила променистою красою

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.10.2019 - 18:42
"Дівчинка з казковою посмішкою": дочка Полякової підкорила променистою красою
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина помітно подорослішала і стала ще красивішою

Дочку Суперблондинки Олі Полякової Маша і сама вже досить відома медійна персона - дівчина активно веде і розвиває свій Instagram, де у неї вже більше 100 тисяч підписників. 14-річна красуня ділиться з ними яскравими фото і розповідає про те, що відбувається в її житті. Приміром, нещодавно вона показала своїх подруг і поділилася, що у неї хороші стосунки з усіма в класі.

Ось і на цей раз Полякова-молодша порадувала фанів новими ефектними фото, на яких виглядає дуже дорослою і навіть трохи не схожою на себе.

Маша позує в светрі кавового кольору, сидячи на траві. Довге волосся дівчинки вклали красивими хвилями, а доповнюють стильний лук макіяж в нюдових тонах і масивні сережки.

&quot;Дівчинка з казковою посмішкою&quot;: дочка Полякової підкорила променистою красою&quot;Дівчинка з казковою посмішкою&quot;: дочка Полякової підкорила променистою красою

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юна модель змінила кілька поз, при цьому променисто посміхаючись. Саме її посмішка і сяюча краса підкорили підписників, які обсипали дівчину захопленими відгуками.

"Фотка. А як ви її підписали б?" - прокоментувала сама дочка співачки.

&quot;Дівчинка з казковою посмішкою&quot;: дочка Полякової підкорила променистою красою

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

  • Ямочки
  • Я б підписала: справжня щира посмішка нині в моді. що ж, я в тренді
  • Дуже красиво
  • Машуня дуже красива！
  • Красуня, не схожа на себе
  • Суперські емоції, і наряд офігенний
  • Копія своєї мами
  • Дуууже красива
  • Дівчинка з казковою посмішкою
  • Доросла вже така
  • Дочка перевершила свою маму (шикарну Олю), це найкраща нагорода для мами
  • Сама на себе не схожа , дуже красива
  • Красива Я навіть не впізнала

&quot;Дівчинка з казковою посмішкою&quot;: дочка Полякової підкорила променистою красою

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової впала в паніку через нове захоплення мами - Суперблондинка освоїла популярну молодіжну соцмережу TikTok, з допомогою якої можна створювати короткі відео з музикою і різними ефектами.

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Новини України Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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