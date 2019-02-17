Як дівчинка: Могилевська захопила своїм квітучим весняним образом

Фото: Наталія Могилевська (instagram/nataliya_mogilevskaya)

5 березня у зірки намічається Великий концерт у Києві

Відома українська поп-співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно порадувала шанувальників новими яскравими фото, похвалилася "весняним" квітучим образом. Зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімок із новою зачіскою і анонсувала концерт в Києві.

На кадрі артистка у приголомшливій ніжній сукні з букетом квітів у руках.

Наталя показала свою нову зачіску (якраз до весни) і запитала своїх підписників, як їм більше подобається, коли у неї довге або коротке волосся?

Також співачка подякувала Ксенії Каргіній за фотосесію і додала: "Це було приголомшливо".

Могилевська запросила фанів на свій найближчий виступ, який відбудеться 5 березня на Весняному концерті в столиці.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

У коментарях до повідомлення підписники Могилевської захоплюються її весняним квітучим образом:

"І стрижка хороша і ти красуня";

"Дуже жіночно, вам йде";

"Мені подобається з короткою стрижкою,так молодіжніше";

"Ааа, прям помолодшали на 15 років";

"Наталія по-моєму ніколи не старіє! Всі свої 30 років її пам'ятаю на екранах! Молодець! Красуня жінка";

"Відмінна зачіска каре";

"Як дівчинка така ніжна і весняна";

"Я пам'ятаю, що тобі завжди гравилось каре. Навіть один раз ти згадала в інтерв'ю для журналу... Наталочко, тобі підходить будь-яка стрижка"...

Скрін коментарів: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Як повідомлялося раніше, нещодавно Наталя Могилевська розповіла, чим планує займатися в майбутньому.

Також ми писали про те, що Могилевська озвучила "проблему сучасного світу".

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Відео: РБК-Україна