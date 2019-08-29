"Дівчина-мрія": Тіна Кароль в одному лише светрі спокушає довгими ногами

Знімок вийшов по-справжньому спекотним
Українська поп-діва Тіна Кароль, яка нещодавно викликала фурор своїм відвертим кліпом на пісню "Вабити", продовжує спокушати і дивувати своїх фанатів пікантними знімками в мережі. Так, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий кадр зі своєї вражаючої американської фотосесії.
На цей раз артистка позувала в пустинній місцевості біля трейлера. При цьому на Тіні - один лише рожевий светр і білі кросівки. Виконавиця млосно притулилася до автомобіля, демонструючи свої розкішні довгі ноги. Завершують образ пронизливий погляд і фірмова червона помада.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
На Кароль тут же посипалися численні компліменти - підписники відзначають, що вона викликала справжню пожежу таким гарячим фото і захоплюються фігурою і красою співачки.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль запалила яскравим танцем на шоу Танці з зірками 2019. Співачка в сексуальному вбранні представила свою нову композицію "Вабити" і в супроводі балету станцювала складну хореографічну зв'язку, викликавши захват глядачів.
Раніше Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності. Співачка виконала Гімн України під час офіційних заходів у центрі Києва.