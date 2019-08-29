"Дівчина-мрія": Тіна Кароль в одному лише светрі спокушає довгими ногами

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Знімок вийшов по-справжньому спекотним

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка нещодавно викликала фурор своїм відвертим кліпом на пісню "Вабити", продовжує спокушати і дивувати своїх фанатів пікантними знімками в мережі. Так, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий кадр зі своєї вражаючої американської фотосесії.

На цей раз артистка позувала в пустинній місцевості біля трейлера. При цьому на Тіні - один лише рожевий светр і білі кросівки. Виконавиця млосно притулилася до автомобіля, демонструючи свої розкішні довгі ноги. Завершують образ пронизливий погляд і фірмова червона помада.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На Кароль тут же посипалися численні компліменти - підписники відзначають, що вона викликала справжню пожежу таким гарячим фото і захоплюються фігурою і красою співачки.

Дівчинка-мрія

Тін, твої батьки випадково не пожежники, тоді чому ти такий вогонь?

кАролівська дах

Сексі мати

Тін, ну це вже прям дуже дуже дуже, як можна бути такооой?

Неймовірна

Тіна,ти нас звабила вже конкретно

Прекрасна, просто еталон жіночої краси, природності, жіночності та сексуальності.. Так що взагалі можна сказати, коли Королева в якій раз підтверджує свій титул

Зовсім дівчинка

Звабила своєю красою! Як у тебе так виходить

ЯКІ НІЖКИ

Ууухх, як гаряче

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль запалила яскравим танцем на шоу Танці з зірками 2019. Співачка в сексуальному вбранні представила свою нову композицію "Вабити" і в супроводі балету станцювала складну хореографічну зв'язку, викликавши захват глядачів.

Раніше Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності. Співачка виконала Гімн України під час офіційних заходів у центрі Києва.