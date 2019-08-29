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"Дівчина-мрія": Тіна Кароль в одному лише светрі спокушає довгими ногами

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.08.2019 - 10:58
"Дівчина-мрія": Тіна Кароль в одному лише светрі спокушає довгими ногами
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Знімок вийшов по-справжньому спекотним

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка нещодавно викликала фурор своїм відвертим кліпом на пісню "Вабити", продовжує спокушати і дивувати своїх фанатів пікантними знімками в мережі. Так, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий кадр зі своєї вражаючої американської фотосесії.

На цей раз артистка позувала в пустинній місцевості біля трейлера. При цьому на Тіні - один лише рожевий светр і білі кросівки. Виконавиця млосно притулилася до автомобіля, демонструючи свої розкішні довгі ноги. Завершують образ пронизливий погляд і фірмова червона помада.

&quot;Дівчина-мрія&quot;: Тіна Кароль в одному лише светрі спокушає довгими ногами

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На Кароль тут же посипалися численні компліменти - підписники відзначають, що вона викликала справжню пожежу таким гарячим фото і захоплюються фігурою і красою співачки.

  • Дівчинка-мрія
  • Тін, твої батьки випадково не пожежники, тоді чому ти такий вогонь?
  • кАролівська дах
  • Сексі мати
  • Тін, ну це вже прям дуже дуже дуже, як можна бути такооой?
  • Неймовірна
  • Тіна,ти нас звабила вже конкретно
  • Прекрасна, просто еталон жіночої краси, природності, жіночності та сексуальності.. Так що взагалі можна сказати, коли Королева в якій раз підтверджує свій титул
  • Зовсім дівчинка
  • Звабила своєю красою! Як у тебе так виходить
  • ЯКІ НІЖКИ
  • Ууухх, як гаряче

&quot;Дівчина-мрія&quot;: Тіна Кароль в одному лише светрі спокушає довгими ногами

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль запалила яскравим танцем на шоу Танці з зірками 2019. Співачка в сексуальному вбранні представила свою нову композицію "Вабити" і в супроводі балету станцювала складну хореографічну зв'язку, викликавши захват глядачів.

Раніше Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності. Співачка виконала Гімн України під час офіційних заходів у центрі Києва.

Спокусила всіх: Тіна Кароль в топі і облягаючій спідниці "запалила" під хіт "Вабити" "Підірвала танцпол": Тіна Кароль запалила яскравим танцем на "Танці з зірками"
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