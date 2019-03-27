Дівчинка-мрія: Тіна Кароль звабила чуттєвим фото

Зваблива українська поп-діва Тіна Кароль не перестає радувати шанувальників захоплюючими дух, чуттєвими знімками, які буквально позбавляють фанів дару мови. Кожне фото вони прирівнюють до твору мистецтва і не втомлюються захоплюватися красою і грацією артистки. Так, вона опублікувала ефектний знімок у вбранні в нюдовых тонах, що пікантно оголяює плечі, який полонив її шанувальників і змусив розсипатися в щедрих компліментах.

Для фотосесії зірка вибрала легкий топ молочного відтінку на тонких бретелях від FLOW THE LABEL і атласну спідниця в тон від FROLOV. До речі, вбрання цього українського бренду – творіння талановитого дизайнера Івана Фролова - часто можна побачити на колегах Тіни: Каті Осадчій, Джамалі і Наді Дорофєєвій.

В якості прикрас співачка обрала тонкий, витончений золотий ланцюжок і масивну каблучку. В її макіяжі акцент був зроблений на чуттєві губи, нафарбовані фірмової помадою глибокого червоного відтінку. Мрійливий погляд в сторону і золотаві локони надають образу особливої пікантності.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото викликало захоплення у шанувальників Тіни. Вони закидали співачку компліментами, зазначивши, що вона виглядає юно і спокусливо.

"Ніжна дівчинка", "Яка світла!", "Неймовірна!", "Тіна, а чому ти така солодка?", "Дівчина-мрія", "Ніжність", "Ніжна, таємнича, сексуальна", "Загадкова така", "Як красиво вважається хаотично лежить бретелька сукні від і витончена ключиця", - писали захоплені шанувальники.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль вже публікувала знімки з фотосесії в цьому ж вбранні. Тоді вони також викликали непідробне захоплення у її фоловерів.

Нагадаємо, що Тіна Кароль заворожила чуттєвим образом від українських дизайнерів.

Раніше Тіна Кароль у шикарному "полум'яному" вбранні підкорила мережу.