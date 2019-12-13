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Як дівчинка! Лілія Подкопаєва в міні-спідниці захопила стрункістю і квітучим виглядом

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41-річна спорстменка виглядає просто чудово

Лілія Подкопаєва менше двох місяців тому знову стала мамою - гімнастка народила 19 вересня донечку Евеліну, яка стала її третьою дитиною. Разом з батьком дівчинки Ігорем Дубинським і дітьми від першого шлюбу гімнастка живе в США. При цьому 41-річна знаменитість дуже швидко відновилася після пологів, скинула набрані 9 кілограмів і повернулася до активного життя. Вона вже навіть встигла побувати в Україні - разом з чоловіком вони на п'ять днів приїхали до Києва, залишивши дитину вдома.

Зараз Лілія вже повернулася в Америку і починає готуватися до майбутніх свят. При цьому сама вона явно до них вже готова - багатодітна мама виглядає просто приголомшливо! Що вона в черговий раз продемонструвала на новому знімку в своєму Instagram.

Подкопаєва відображена на вулицях Атланти в стильному і ефектному образі - спортсменка приміряла світло-коричневу міні-спідницю і облягаючу чорну водолазку. Подібний наряд вигідно підкреслив стрункі форми зірки, а особливої "перчинки" луку додали чорні ботфорти на шпильці. Подкопаєва позує в модельній позі і променисто посміхається на камеру.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

"Друзі, адже грудень це остання глава року, що минає! Давайте зробимо її такою, що запам'ятовується", - прокоментувала Лілія.

Користувачі мережі прийшли в захват від квітучого зовнішнього вигляду і стрункої фігури гімнастки і засипали її комлпиментами, відзначаючи, що 41-річна спортсменка виглядає, наче молода дівчинка.

  • Красива дівчинка
  • Ви прекрасна!
  • Яка гарна
  • Фігура супер, і це після пологів, клас. Всім жінкам так
  • А хто ця старшокласниця?)
  • Красуня
  • Яка ж Ви кльова!
  • Лілечка ви все красивіше і красивіше стаєте,одне диво!!
  • Красива струнка дівчинка
  • Шикарна!!! Захоплююся Вами
  • Класна ! Класний образ !
  • Жіночна ,добра ,мила ,запам'ятовує
  • богиня

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва виховує двох дітей від попереднього шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним – 12-річну доньку Кароліну і 14-річного сина Вадима. Днями у хлопця був день народження і знаменита мама зворушливо привітала його в мережі. Зазначимо, що сина вона всиновила, а Кароліну народила сама.

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