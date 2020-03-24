Девід і Вікторія Бекхем купили пентхаус за 42 млн фунтів стерлінгів — ЗМІ

Девід і Вікторія Бекхем — одні з тих зірок, хто найбільш активно закликає прихильників до відповідальності в цей непростий період. Зіркова пара разом з дітьми ізолювалися в своєму приватному будинку в мальовничому селі Котсуолд в західній частині центральної Англії. Час від часу Вікі ділиться хроніками карантину, показуючи кумедні відео з дітьми. Приміром, нещодавно дизайнер показала домашнього улюбленця на прізвисько Фіг... Тим часом британські ЗМІ не дрімають. І поки зірки гадають, чим розважити своїх підписників, журналісти роблять це за них. Редакція британського журналу Hello! з'ясувала, що Девід і Вікторія Бекхем стали володарями розкішної нерухомості в Майамі.

Екс-футболіст Девід Бекхем — не тільки люблячий батько чотирьох дітей, уважний чоловік Вікторії і громадський активіст. Бекхем є співвласником американського професійного футбольного клубу Inter Miami. Журналісти припустили, що Девіду напевно знадобитися нерухомість в Майамі, куди він тепер часто прилітає. У пари вже є два вражаючих будинки — в Лондоні і Котсуолды, де вони перечікують карантин. І якщо джерела журналу Hello! говорять правду, то тепер Вікі і Девід можуть похвалитися ще одним розкішним у всіх сенсах придбанням.

Інсайдери журналу повідомляють, що Девід вклав гроші в пентхаус, який вас точно вразить. Квартира розташована в унікальному житловому комплексі One Thousand Museum Miami, побудованому за проектом знаменитого архітектора Захи Хадід. В одній з висоток у 62 поверхи вартість квартир коливається від 5 до 45 мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому проживають тут всього 100 орендарів. Звичайно ж, зіркове подружжя Бекхемів, як вважають, придбала один з найдорожчих пентхаусів вартістю 42 мільйони фунтів стерлінгів.

One Thousand Museum Miami — це готельний семизірковий комплекс, розташований в самому серці Майамі. Єдина житлова висотка має футуристичний дизайн у вигляді вигнутого "экзоскилета" з вертолітним майданчиком на даху.

При цьому коли проектувалася ця будівля, в ній також було вирішено розмістити всі "готельні привілеї". Сюди відносяться басейни і бари, спа-салони та салони краси, майданчики для прийняття сонячних ванн і т. д. Тому в розкішному пентхаусі родини Бекхем є персональний величезний басейн з панорамним видом.

Кожне приміщення пентхауса — від їдальні до кухні — оснащене панорамними вікнами від підлоги до стелі. І кожної точки величезної квартири відкривається вражаючий вид на Маямі.

У спальнях всередині будівлі встановлені дуже великі ліжка, а за сучасний декор відповідають футуристичні меблі та дизайнерські люстри. Інтерьер був оформлений з вишуканою обробкою і командою дизайнерів, включаючи художників по світлу і фахівців з житлової техніці.

Кожен пентхаус в будівлі має свій власний басейн на великій терасі. Мешканці будівлі також мають свій власний тренажерний зал.

Кожна квартира відкритого плану зі стіновими перегородками (замість дверей) для розділення кожної кімнати. У кожній квартирі також є додаткова вітальня.

Будинок спроектований відомим архітектором Захою Хадід і є єдиним житловим приміщенням в Майамі, де є вертолітний майданчик, розташована трохи вище пентхауса, яким, як вважають, володіють Девід і Вікторія Бекхем.

Фото в матеріалі: 1000museum.com