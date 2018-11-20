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Дитяче "Євробачення" в Мінську відкриє 11-річна вінничанка: усі подробиці

Lite » Зірки 20.11.2018 - 20:55

Відео: YouTube / Junior Eurovision Song Contest

Фінал міжнародного дитячого конкурсу "Євробачення" у столиці Білорусі Мінську 25 листопада відкриє українка Дарина Красновецька. 11-річна співачка з Вінниці виступить з яскравим номером "Say love", передають "Факти".

Юна артистка вийде на сцену в стилізованому біло-червоному костюмі з рупором, який спеціально перефарбували під колір її вбрання.Дитяче &quot;Євробачення&quot; в Мінську відкриє 11-річна вінничанка: усі подробиці

Дитяче &quot;Євробачення&quot; в Мінську відкриє 11-річна вінничанка: усі подробиці

Дарина Красновецька (скріншот YouTube / Junior Eurovision Song Contest)

До слова, на жеребкування Дарина прийшла в білосніжному костюмі та з українським прапором в руках.

Також дівчинка розповіла журналістами про свою мрію.

"Дуже хочу записати пісню з Джамалою", - зізналася вона.

Дитяче &quot;Євробачення&quot; в Мінську відкриє 11-річна вінничанка: усі подробиціФото: Дарина Красновецька (facebook.com/DenisZhupnik)

У дитячому "Євробаченні" цього року беруть участь 20 юних виконавців у віці до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ізраїль офіційно підтвердив, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві.

Раніше ми повідомляли про те, що MELOVIN анонсував концерт в Білорусі "гострим" відео.

Нагадаємо, Алан Бадоєв і TAYANNA прикрасили обкладинку чоловічого глянцю.

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Відео: РБК-Україна

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