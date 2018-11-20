Дитяче "Євробачення" в Мінську відкриє 11-річна вінничанка: усі подробиці

Відео: YouTube / Junior Eurovision Song Contest
Фінал міжнародного дитячого конкурсу "Євробачення" у столиці Білорусі Мінську 25 листопада відкриє українка Дарина Красновецька. 11-річна співачка з Вінниці виступить з яскравим номером "Say love", передають "Факти".
Юна артистка вийде на сцену в стилізованому біло-червоному костюмі з рупором, який спеціально перефарбували під колір її вбрання.
Дарина Красновецька (скріншот YouTube / Junior Eurovision Song Contest)
До слова, на жеребкування Дарина прийшла в білосніжному костюмі та з українським прапором в руках.
Також дівчинка розповіла журналістами про свою мрію.
"Дуже хочу записати пісню з Джамалою", - зізналася вона.
Фото: Дарина Красновецька (facebook.com/DenisZhupnik)
У дитячому "Євробаченні" цього року беруть участь 20 юних виконавців у віці до 15 років.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ізраїль офіційно підтвердив, що Євробачення-2019 пройде в Тель-Авіві.
Раніше ми повідомляли про те, що MELOVIN анонсував концерт в Білорусі "гострим" відео.
Нагадаємо, Алан Бадоєв і TAYANNA прикрасили обкладинку чоловічого глянцю.
Відео: РБК-Україна