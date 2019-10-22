"Дитинко, тихше": Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у пікантній фотосесії

Аліна Гросу - справжній майстер перевтілень. Частіше усього прихильники бачать співачку в жіночних і сексуальних вбраннях, але іноді вона дивує абсолютно несподіваними луками - приміром, нещодавно артистка з'явилася в ефектному образі героїні культового фільму жахів "Сімейка Адамс". А новими кадрами в своєму Instagram артистка не на жарт розбурхала мережу!

Аліна поділилася знімками з досить пікантної фотосесії - на них вона позує в чорному комбінезоні з дуже глибоким декольте і грайливим вирізом в районі талії. Вбрання вигідно підкреслює пишний бюст і спокусливі вигини тіла дівчини, а розпущене волосся і легкий макіяж лише додають кадрам виразності.

Гросу відображена в кокетливих позах, сидячи на підлозі і напівприсівши.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Хлопці, у якому музичному напрямку ви хотіли б чути мене далі?)) постараюся врахувати всі ваші побажання", - поцікавилася співачка.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Підписники звернули більше уваги на відверте вбрання і вражаючі форми Аліни і поспішили залишити свої відгуки.

Все СУПЕР!!!!))))

У тому ж що і зараз. Або ж треба хіт у стилі 90-х. Мода така зараз

Ей, дитинко тихіше. Неймовірно красива

Зараз відмінне напрямок, хороша музика, сучасно і стильно

Дуже подобається ваше напрямок і виконання, продовжуйте в тому ж дусі

Стиль собачки підходить,як НК

Дуже красива

Яка бджілка

Подушечки

Танцювальний) лірику співають всі, кому не лінь

А зросли то

Ніяк не можу звикнути, що ти вже виросла

Ух яка гарна груди

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу зачарувала ефектною фотосесією у яскравому вечірньому вбранні.

Раніше Аліна Гросу розговорилася з приводу оголення на сцені. Вона зізналася, що прагне оголювати душу, а не акцентувати увагу на зовнішності.