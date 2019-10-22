"Дитинко, тихше": Аліна Гросу блиснула пишними грудьми у пікантній фотосесії

Співачка розбурхала мережу відвертими кадрами
Аліна Гросу - справжній майстер перевтілень. Частіше усього прихильники бачать співачку в жіночних і сексуальних вбраннях, але іноді вона дивує абсолютно несподіваними луками - приміром, нещодавно артистка з'явилася в ефектному образі героїні культового фільму жахів "Сімейка Адамс". А новими кадрами в своєму Instagram артистка не на жарт розбурхала мережу!
Аліна поділилася знімками з досить пікантної фотосесії - на них вона позує в чорному комбінезоні з дуже глибоким декольте і грайливим вирізом в районі талії. Вбрання вигідно підкреслює пишний бюст і спокусливі вигини тіла дівчини, а розпущене волосся і легкий макіяж лише додають кадрам виразності.
Гросу відображена в кокетливих позах, сидячи на підлозі і напівприсівши.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Хлопці, у якому музичному напрямку ви хотіли б чути мене далі?)) постараюся врахувати всі ваші побажання", - поцікавилася співачка.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Підписники звернули більше уваги на відверте вбрання і вражаючі форми Аліни і поспішили залишити свої відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, Аліна Гросу зачарувала ефектною фотосесією у яскравому вечірньому вбранні.
Раніше Аліна Гросу розговорилася з приводу оголення на сцені. Вона зізналася, що прагне оголювати душу, а не акцентувати увагу на зовнішності.