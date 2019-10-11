Діти – кращий тренажер: Лілія Ребрик розповіла про секрети краси і стрункості

Телеведуча і акторка Лілія Ребрик – приклад жінки, якій вдається віртуозно поєднувати масу речей. Вона записує ранкові ефіри, знімається в кіно, дає вистави, знаходить час на сім'ю та виховання дітей. Як при цьому їй вдається виглядати такою свіжою і стрункою – питання, яке хвилює багатьох прихильниць зірки. З нього ми і почали нашу розмову з Лілією на презентації нового проекту з її участю – серіалу "Великі Вуйки", що стартує на каналі "1+1" вже 14 жовтня.

Лілія Ребрик розкриває секрети краси (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

За словами Лілії Ребрик, головні секрети її краси прості. Це щасливі очі, діти і посмішка. Саме гарний і позитивний настрій – краще прикраса жінки, яка діє безвідмовно. А для того, щоб бути стрункою і підтягнутою, не обов'язково проводити години в спортзалі.

Лілія зі старшою дочкою Діаною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія в минулому займалася гімнастикою, і зараз дуже вдячна спорту. Адже він залишає свій відбиток на фігурі, поставі і ході. Зараз зірка також намагається приділяти увагу фізичній активності, але ще один не менш дієвий "тренажер" – діти. Прогулянки, збори маляток і постійна активність, до якої вони примушують, чудово позначається на фігурі.

"Я дійсно вважаю, що діти тримають тебе в тонусі, навіть коли ти вже не ходиш регулярно спортзал", – зізнається популярна телеведуча і актриса.

Також Лілія розповіла про виховання дітей і дала рекомендації по правильному підходу до дівчаток. На думку зіркової мами, повчання і нотації діють не так добре, як особистий приклад. Якщо дитина погано спить, то мама теж чимось стривожена. Дитина тягнеться до цукерок? Значить, і мама їх їсть. Хочете, щоб дівчинка була акуратною? Будьте самі такою.

Лілія з чоловіком і дітьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Діти завжди навчають і змушують працювати над собою. Одне з найважливіших відкриттів, що Лілія зробила для себе – не потрібно поспішати ставати для своїх дочок мамами-подругами. Справа в тому, що коли спілкування відбувається на рівних, ти не можеш бути авторитетом. Такий тип відносин потрібно вибудовувати поступово, завдяки повазі. До цього розуміння Лілія прийшла на прикладі старшої Діани. З молодшої ж Поліною вона має намір тримати статус мами-мами.

Лілія, Ардрей і їх дочки (instagram.com/liliia.rebrik)

На питання про те, чи хоче Лілія сина, вона відповіла: "Тут складно щось планувати. Коли дитина з'являється, це таке щастя, що про пол ти навіть не думаєш. Неважливо – дівчинка чи хлопчик. Якщо дасть Бог хлопчика, буде ще й хлопчик. Дітей багато не буває!".