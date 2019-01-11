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"Діти говорять істину": дочка Полякової здивувала знаннями з географії

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.01.2019 - 12:00
"Діти говорять істину": дочка Полякової здивувала знаннями з географії
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники оцінили знання географії зоряної дитини

На особистій сторінці в Instagram популярна співачка Оля Полякова опублікувала відео з Тайланду, куди вона прилетіла з США, щоб продовжити свій відпочинок. "Мій особистий рай", так вона в stories назвала чудову віллу з приватним басейном, на якій їй належить відпочивати два тижні.

Але не прекрасні види тропічного курорту привернули увагу підписників, а кумедний діалог на відео матері та її дочки Аліси, який навіть спричинив зіткнення протилежних поглядів в коментарях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок географії від Аліси)

A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on

Відео: "Урок географії від Аліси", - підписала зіркова мама відеоролик (instagram.com/polyakovamusic)

Сперечатися з донькою Полякова почала з того, що розповіла дівчинці про свій перельот із США в Таїланд, а Аліса звинуватила матір в неправді.

"Як чудово, я дісталася, - розповіла співачка на відео, з чарівним видом на океан. - Невже? Я пролетіла півсвіту".

Саме ця фраза викликала сміх дівчинки, яка стала доводити матері, що вона перебільшує.

"Це правда, я була в Америці, а тепер я в Таїланді. Я пролетіла більш ніж півсвіту, два океани ..." - почала заперечувати артистка.

Однак дочка знову перебила її і почала вказувати рукою в різні боки, демонструючи пізнання в географії.

Ось там Європа, там Україна, а він там - Росія", - заявила вона, вказавши пальцем в небо.

"Думаєш, там Росія? На небі? Зрозуміло ..." - посміялася Полякова.

Однак, на цьому спір не був закінчений, у коментарях до відео підписники влаштували цілу баталію, гублячись у здогадах, що ж саме мала на увазі дівчинка, відправляючи Росію на небо.

&quot;Діти говорять істину&quot;: дочка Полякової здивувала знаннями з географії

Скріншот: коментарі до посту Олі Полякової (instagram.com/polyakovamusic)

"Діти розповідають істину", - резюмувала одна з підписниць артистки.

Нагадаємо, раніше ми запропонували вибрати спекотну "Міс бікіні" серед українських знаменитостей. Чий образ в купальнику самий соковитий?

Крім того, Оля Полякова відповіла злостивцям з мережі, які розкритикували її дочку-підлітка за недосконалості шкіри.

А ще, під час відпочинку в Маямі, Полякова ділилася з підписниками знімками, які налякали їх. Фанати занепокоїлися неймовірною худобою улюбленої артистки.

Суперблондинка Оля Полякова (відео: РБК-Україна)

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