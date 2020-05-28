Діти ще не були: Володимир Остапчук та його нова дівчина вперше показали своє розкішне житло

На днях телеведучий Володимир Остапчук перестав приховувати свою нову дівчину Христину Горняк і офіційно представив її публіці. З 33-річною нотаріусом вони разом вже більше півроку, проте на тлі скандального розлучення артиста з колишньою дружиною Оленою Войченко пара вирішила не поспішати афішувати свої стосунки і трохи почекати. З дітьми шоумена нова обраниця теж поки не знайома, але це в планах. Закохані лише нещодавно з'їхалися і почали жити разом - у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" вони вперше показали свою шикарну квартиру на 120 квадратних метрів в елітному районі Києва.

До цього Володимир і Христина жили неподалік і часто бачилися, але зрозуміли, що хочуть весь час бути разом.

"Мені хочеться бачити цю людину вранці, мені хочеться бачити її ввечері, прокидатися і засинати. І ми зрозуміли удвох, що вже треба нам з'їжджатися. Я запропонував, Христина відповіла: "Добре, але мені потрібен великий гардероб", – розповів Остапчук.

Крім великої гардеробної, одним з головних критеріїв у виборі житла була і дитяча кімната для дітей ведучого від попереднього шлюбу – 6-річної Емілії і 2-річного Евана. В орендованій квартирі Володимира і Христини така кімната є – вона виконує роль і дитячої, і кабінету одночасно.

"Я з дитинства мріяв про бібліотеку. Тепер її маю, вже є багато книг. Це місце, де я працюю, щось придумую, де буду грати з дітьми. Тут вже є деякі іграшки – машинки, літачки – поки що небагато, але є. Дітки ще тут не були, ми буквально днями тільки розклали коробки. Але, звичайно, плануємо, що Емілія і Еван тут будуть", – зазначив шоумен.

Христина знайома з дітьми Остапчука поки тільки заочно. Але чоловік упевнений, що його колишня дружина Олена не буде проти того, щоб Емілія і Еван спілкувалися з його новою обраницею.

"Дуже сподіваюся, що у нас все вийде з дітьми. Я наскільки зможу, докладу до цього зусилля, тому що дітей дуже люблю", – каже Христина.

Фото: Володимир Остапчук та Христина Горняк (з особистого архіву)

У житлі пари також є вітальня, де вони люблять дивитися фільми та серіали, а Христина грає на піаніно. У просторій спальні – величезне ліжко, туалетний столик і вбудована шафа-гардероб. Остапчук жартує: єдине, чого немає в цій кімнаті – місця для його речей. Але просто з спальні є вихід на панорамну терасу, з якої відкриваються види центральній частині Києва. Саме тут закохані проводять багато часу – п'ють каву, вечеряють, насолоджуються панорамою.

"Взагалі я людина, яка любить велике місто. І тут затишно. Це 12-ий поверх, в той же час тут прекрасний вид, – каже Остапчук і зізнається, що й раніше вони з Христиною жили поруч. – Я знімав житло тут неподалік – у 17-му будинку, а Христина жила в 14-м".

Раніше нова кохана Володимира Остапчука Христина Горняк висловилася про ревнощі до його колишньої дружини і дітей.