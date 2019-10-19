Зухвалу Полякову в корсеті і з напівоголеними красенями в шкірі порівняли з MARUV

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка не перестає дивувати оригінальністю

Оля Полякова не втомлюється вражати шанувальників епатажем. Її екстравагантні концертні вбрання, а особливо головыне убори від колись кокошників до оригінальних корон, стали візитною карткою зірки. Навіть на прямий ефір шоу Танці з зірками 2019 співачка прийшла в латексі і кракасной спідниці. На новому фото в instagram Суперблондинка залишилася не тільки вірною собі, але і підлила масла у вогонь, засвітившись у компанії досить епатажно одягнених чоловіків.

Співачка розмістилася на чорному шкіряному дивані. На ній – чорно-білий корсет, оригінальний плоский капелюх і чоботи на високих підборах. По обидві сторони від артистки сидять двоє молодих чоловіків – танцюристів її шоу-балету. В одному з них легко можна впізнати Максима Єжова, екс-партнера Лесні Никитюк по Танцях з зірками.

Треба сказати, що хлопці були одягнені дуже незвично – сітчасті колготи, взуття на високих підборах, шкіряні мінімалістичні вбрання, що частково прикривають їх напівоголені тіла.

Оля Полякова з танцюристами з шоу-балету (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ну шо ви чекаєте? #ейсекундочку",- підписала епатажний кадр Королева ночі.

Фото викликало ажіотаж серед підписників Олі. Коментатори порівняли співачку з її колегою MARUV і оцінили сміливий експерименти зірки.

Оля, вогонь! В принципі, як завжди!

Полікова косить під Мару? Може, не треба

Хлопці в колготках – перебір

Перепрошую,але щось Марув "запахло". А взагалі Ви класна

Марув відпочиває в сторонці

Грань тонка

Стильненько

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова зробила зізнання про свою поїздку в Париж. Вона розповіла, на що витратила гроші свого чоловіка Вадима в місті романтики.