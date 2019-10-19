ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зухвалу Полякову в корсеті і з напівоголеними красенями в шкірі порівняли з MARUV

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.10.2019 - 11:59
Зухвалу Полякову в корсеті і з напівоголеними красенями в шкірі порівняли з MARUV
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка не перестає дивувати оригінальністю

Оля Полякова не втомлюється вражати шанувальників епатажем. Її екстравагантні концертні вбрання, а особливо головыне убори від колись кокошників до оригінальних корон, стали візитною карткою зірки. Навіть на прямий ефір шоу Танці з зірками 2019 співачка прийшла в латексі і кракасной спідниці. На новому фото в instagram Суперблондинка залишилася не тільки вірною собі, але і підлила масла у вогонь, засвітившись у компанії досить епатажно одягнених чоловіків.

Співачка розмістилася на чорному шкіряному дивані. На ній – чорно-білий корсет, оригінальний плоский капелюх і чоботи на високих підборах. По обидві сторони від артистки сидять двоє молодих чоловіків – танцюристів її шоу-балету. В одному з них легко можна впізнати Максима Єжова, екс-партнера Лесні Никитюк по Танцях з зірками.

Треба сказати, що хлопці були одягнені дуже незвично – сітчасті колготи, взуття на високих підборах, шкіряні мінімалістичні вбрання, що частково прикривають їх напівоголені тіла.

Зухвалу Полякову в корсеті і з напівоголеними красенями в шкірі порівняли з MARUV

Оля Полякова з танцюристами з шоу-балету (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Ну шо ви чекаєте? #ейсекундочку",- підписала епатажний кадр Королева ночі.

Фото викликало ажіотаж серед підписників Олі. Коментатори порівняли співачку з її колегою MARUV і оцінили сміливий експерименти зірки.

  • Оля, вогонь! В принципі, як завжди!
  • Полікова косить під Мару? Може, не треба
  • Хлопці в колготках – перебір
  • Перепрошую,але щось Марув "запахло". А взагалі Ви класна
  • Марув відпочиває в сторонці
  • Грань тонка
  • Стильненько

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова зробила зізнання про свою поїздку в Париж. Вона розповіла, на що витратила гроші свого чоловіка Вадима в місті романтики.

Була коханкою: Оля Полякова зробила несподіване зізнання Оля Полякова з доньками перевтілилися в чарівних диких кішок (відео)
Новини України Оля Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся