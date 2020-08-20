У відвертому міні на розкішному авто: Алессандра Амбросіо похвалилася бездоганною фігурою

Алессандра Амбросіо знову стала центром загальної уваги. 39-річна знаменитість показала чергову серію літніх гарячих фото, на яких постала з усіма атрибутами красивого життя. Тут є розкішне авто яскраво-червоного кольору, особняк, на тлі якого і фотографується модель, а також барвистий каліфорнійський захід... Але головною прикрасою, звичайно ж, стала сама Алессандра. Колишній «ангел» Victoria's Secret виглядає, наче вона щойно зійшла з подіуму – бездоганна з ніг до голови, вона просто випромінює вібрації щастя.

Зірка в новому образі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра одягла для прогулянки ультракороткі шорти, а також смугасту блузу з рукавами в три чверті. Босоніжки, малюнок на яких повторює принт верху, відмінно поєднувалися з луком. В руки вона взяла крихітну чорну сумочку на довгому ремінці, а в якості прикрас додала сережки, браслет і перстень. Волосся популярна бразильська модель зібрала в пучок, а макіяж зробила яскравий і виразний. Вона зробила кілька кадрів, сидячи на авто, а також за кермом. При цьому пози Алессандра прийняла такі, щоб було видно не тільки красу машини, але в першу чергу – її власну. В якості підпису вона вибрала кілька рядків з пісні Прінса, що тільки додало посту романтики.

Зірка просто підкорила мережу (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нескінченні стрункі ноги, точена фігура і яскрава зовнішність двічі мами просто звели з розуму фоловерів. Вони написали Алессандрі масу компліментів, дивуючись, як з кожним роком вона може ставати тільки гарнішою. «Богиня», «Ці ноги», «Ти просто неймовірна», «Вау, така красива», «Ти просто ангел», – ці та подібні коментарі продовжують сипатися на сторінку знаменитої красуні... Всього за першу годину пост зібрав вже близько 15 000 лайків, так що Алессандри має всі шанси побити власний рекорд.