Зухвала Настя Каменських з новою зачіскою викликала палкі суперечки в мережі

Потап і Настя Каменських полетіли "зимувати" в Мексику. Пара проводить своє дозвілля в Канкуні і ділиться з шанувальниками яскравими фотолистівками на тлі місцевих пейзажів. Так, далеко від дому співачка зважилася на експеременти із зовнішністю. Наприклад, вона вставила в ніс сережку-кільце і поцікавилася у шанувальників, чи сподобалися їм зміни в її образі. Тепер же Настя вирішила піти далі і змінила зачіску. На нових фото в Instagram вона позує з милими кісками.

Артистка одягла вільний світлий худі з капюшоном і продемонструвала свій лук в деталях. Настя вирішила обійтися без макіяжу. До речі, в такому вигляді співачка відправилася на велопрогулянку.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки розділилися на два табори. Частина фанів вважає, що артистка помітно помолодшала, а іншим підписникам новий імідж абсолютно не сподобався.

Ну, шикарна зачіска

Які милі кіски. Просто краса!

Прям школярка! Молодець, круто виглядаєш

Так собі, якщо чесно. І що тут лестять, незрозуміло

Попереднє краще було

Тобі, Настя, видніше. Але це не красиво

Прикольно

Ці косички просто жах

Настя, ти як Бенджамін Баттон - все молодше і молодше

Ти років 18 виглядаєш

Настюшка, зніми кільце ну дуже не красиво, адже була красточка без нього

Скріншот коментарів

Не обійшлося і без спільного знімка з Потапом. На ньому співачка широко посміхається в камеру. Репер одягнув на прогулянку з коханою білосніжний стильний бомбер і футболку з яскравим великим принтом. "Потап і захід сонця", - коротко і ясно підписала мальовничий кадр артистка.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше Потап і Настя Каменських показали свою велопрогулянку по живописній території готелю, де пара зупинилася.