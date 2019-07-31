Зухвала MARUV засвітила апетитні форми в купальнику

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка відправилася на відпочинок в Албанію разом з чоловіком

MARUV ( Анна Корсун) намагається не тільки активно працювати і гастролювати, але і знаходити час для відпочинку. Епатажна співачка після низки концертів і виступів вирішила відправитися з чоловіком Олександром в Албанію. На курорті артистка може дозволити собі прокидатися після обіду, насолоджуватися морем і нікуди не поспішати. Так, співачка вирішила порадувати шанувальників свіжою порцією фото в купальнику, які вона опублікувала в сторіз Instagram.

Зірка зізналася, як виглядає її ідеальний день. Співачка вибрала для відпустки курортне містечко Саранда, де відкриваються приголомшливі види на Албанську Рів'єру.

"Хочу вам розповісти, що таке мій ідеальний ранок. Це море і, звичайно, він починається на 3-4 дні. Доброго ранку, друзі", - звернулася вона до підписників, сидячи на терасі місцевого ресторану.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Не обійшлося і без арсеналу гарячих знімків в купальнику. MARUV позувала на величезних гранітних плитах біля води, демонструючи хвилюючі вигини своєї фігури. На співачці – чорний суцільний купальник з глибоким вирізом на спині.

Крім того, Ганна разом з чоловіком вирушила помилуватися однієї і місцевих визначних пам'яток – джерелом "Блакитне око". Співачка позувала на фоні мальовничих пейзажів, які вразили її яскравістю і буйством фарб.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Для прогулянки по околицях артистка вибрала зручні спортивні шорти морквяного відтінку і вільну кофту на замку з коротким рукавом в тон. Також вона скористалася можливістю зробити селфи з чоловіком на фоні природної краси.

MARUV з чоловіком в Албанії (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що MARUV роздражнила мережу провокативним образом гейші в латексі і показала тізер нового кліпу.

Раніше MARUV в образі зухвалої поліцейської захопила мережу гарячими фото в кашкеті і боді.