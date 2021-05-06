Зухвала Леся Нікітюк блиснула грудьми в ефектному вбранні (фото)

Леся Нікітюк є володаркою струнких форм і не упускає нагоди показати їх у всій красі. Так, на зйомках 11 сезону шоу "Хто зверху?" ведуча постала в зухвалому і ефектному аутфіті.
Яскравими знімками Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Теледива позувала на балконі в сміливому вбранні від відомого дизайнера Катерини Сільченко. Нікітюк приміряла світлі джинси з пікантними розрізами, а замість топа обійшлася бюстгальтером оливкового кольору. Оригінальні зав'язки цього предмета гардероба вигідно підкреслили тонку талію артистки.
Зверху Леся накинула джинсову сорочку, а також доповнила лук босоніжками на високих підборах. Волосся ведуча зібрала в красивий хвіст, а на обличчя нанесла ніжний макіяж.
Леся Нікітюк блиснула стрункими формами в сміливому образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Знімаємо промо улюбленого "Хто Зверху" 11 сезон. Я зверху... ви в курсі", - підписала ефектні фото знаменитість.
Фолловери не змогли пройти повз і викупали улюблену телеведучу в компліментах.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк влаштувала парад весняних образів і звернулася до шанувальників з проханням.