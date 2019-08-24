Зухвала Даша Астаф'єва позувала топлес в чуттєвій зйомці для глянцю

Даша Астаф'єва, яка нещодавно влаштувала зухвалу фотосесію на даху в образі "чорного лебедя", - відома любителька позувати в стилі ню і балувати своїх шанувальників пікантними фотографіями. Спокуслива артистка взяла участь у новій чуттєвій фотосесії і приміряла кілька відвертих образів для глянцевого видання Harper's Bazaar.

На деяких кадрах Даша зображена топлес - так, на одному з них вона позує біля стіни в одному лише рушнику на стегнах і з незвичайною масивною прикрасою на шиї.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також Астаф'єва приміряла бежевий брючний костюм - і звичайно ж, одягла піджак на голе тіло.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На інших фото сексуальна зірка прикрилася летючою рожевою тканиною, крізь яку проглядає її хвилюючі вигини.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Мені складно сказати, що такий образ для мене новий, так як моя кар'єра фотомоделі почалася саме з таких, характерних зйомок. Тому, мені було приємно і трохи навіть тривожно повертатися до витоків, адже характерна зйомка – це завжди кіно. Я вважаю, що такі проекти нагадують нам про дуже важливому в сьогоднішньому світі – про почерк творця і цінності унікальності", - прокоментувала Даша.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники української артистки захоплюються величчю атмосферної зйомки і сліпучою красою співачки.

Нереальна

І створив Бог жінку

Дуже гарне фото, дійсно мистецтво. Даша, ви створені для того, щоб радувати цей світ своєю красою

Я обожнюю такі зйомки і ви в них так гармонійні

Прекрасно

Глибоко, я б сказав краса тіла висвітлена внутрішньою красою душі. Звідти і світло. Сильно

Дуже чуттєво. З відтінком смутку і мудрості у рухах!

Богема. Ти мене надихаєш вже багато років

Ваша краса нереальна, вона справжня,завжди приємно дивитися

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Як ми раніше писали, українська співачка Даша Астаф'єва знялася в черговій розкішній арт-зйомці, в якій також продемонструвала і свою чудову фігуру.

До речі, нещодавно українська playmate Даша Астаф'єва була помічена в центрі міста в екстравагантному образі. Співачка і актриса їхала в київському метро в довгій ретро-сукні, і при цьому зачитувала рядки з відомого вірша.