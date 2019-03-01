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Тримайтеся, нападники: Злата Огневич піде на курси самооборони


Співачка обурена відсутністю законного механізму захисту від ситуацій з переслідувачами

Нападение на популярную певицу Злату Огневич возле ее собственного дома вызвало бурное обсуждение инцидента в сети, ведь неизвестный мужчина не на шутку напугал артистку и пообещал преследовать ее всегда. Злата и ее водитель, который пришел на помощь певице, вызвали полицию и правозащитники забрали преследователя в отделение, однако знаменитость так и не почувствовала себя в безопасности. 
Следующим шагом было обращение за юридической помощью, ведь впервые угрозы, которые иногда получает в свой адрес артистка, переросли в активные действия. О том, что именно порекомендовал юрист Злате сделать в данной ситуации, она написала в своем микро-блоге Instagram.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

"Угрозы звучат давно и не только от этого человека. В Нашей стране пока НЕТ механизма, как можно себе захистити в таких случаях. Единый совет, который мне дал юрист - это пойти на курсы самообороны. Вот этим и замусь. Так что, держись, нападающие!" - заявила певица злопыхателям. 
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"Героев надо знать в лицо, поэтому можете прямо сейчас посмотреть мои сториз по этому ночному нападению", - предложила Злата своим подписчикам убедиться в неадекватности неизвестного.

На что фанаты певицы поддержали ее в желании научиться самообороне на курсах и порекомендовали еще несколько способов защиты.

 

  • "Ох, которая Ви крутезна на той фотке! Пусть злые люди не встретятся Вам больше! Но, Конечно, курсы Самозащита НЕ помешают, потому после них вы будете еще круче и красивее! И знайте, у вас есть куча настоящих сторонников, которые помогут, если будет действительно надо" - oleksa_kyianyn
  • "Если нет такого механизма, его надо создать! Друзья (фаны) давайте обратимся на официальную страницу президента с просьбой о введении закона об уголовной ответственности за "преследования" и "угрозы" (такие законы есть в США и других странах) не проходите мимо, подключайтесь!" - andriy.lavrenchuk
  • "Ох, вчера как увидела ... Начала сильно переживать, но надеюсь, что все хорошо, аккуратнее" - _.tet_yanka._
  • "Злата, курсы, конечно, хорошо, но, как уже писали выше - газовый баллончик должна иметь беспрекословно. И не в сумке, а в кармане" - andrewkravchenko07
  • "Курсы самообороны это не плохо, но лучше электрошокер)) его хватит на всех неадекватов" - ruslan.belenok
  • "Какой ужас... Злата, советую носить кучу баллончиков в сумочке и винтовку про запас" — julia_stepanets

Напомним, что недавно певица повеселила подписчиков забавным тверком в пижаме, который станцевала с телеведущей Надей Матвеевой.

Также до этого Огневич рассказала об отдыхе на Бали, назвав остров "страной магических духов и незабываемой природы". 

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