Тримайтеся, нападники: Злата Огневич піде на курси самооборони

Співачка обурена відсутністю законного механізму захисту від ситуацій з переслідувачами

Нападение на популярную певицу Злату Огневич возле ее собственного дома вызвало бурное обсуждение инцидента в сети, ведь неизвестный мужчина не на шутку напугал артистку и пообещал преследовать ее всегда. Злата и ее водитель, который пришел на помощь певице, вызвали полицию и правозащитники забрали преследователя в отделение, однако знаменитость так и не почувствовала себя в безопасности.

Следующим шагом было обращение за юридической помощью, ведь впервые угрозы, которые иногда получает в свой адрес артистка, переросли в активные действия. О том, что именно порекомендовал юрист Злате сделать в данной ситуации, она написала в своем микро-блоге Instagram.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

"Угрозы звучат давно и не только от этого человека. В Нашей стране пока НЕТ механизма, как можно себе захистити в таких случаях. Единый совет, который мне дал юрист - это пойти на курсы самообороны. Вот этим и замусь. Так что, держись, нападающие!" - заявила певица злопыхателям.

.

"Героев надо знать в лицо, поэтому можете прямо сейчас посмотреть мои сториз по этому ночному нападению", - предложила Злата своим подписчикам убедиться в неадекватности неизвестного.

На что фанаты певицы поддержали ее в желании научиться самообороне на курсах и порекомендовали еще несколько способов защиты.

"Ох, которая Ви крутезна на той фотке! Пусть злые люди не встретятся Вам больше! Но, Конечно, курсы Самозащита НЕ помешают, потому после них вы будете еще круче и красивее! И знайте, у вас есть куча настоящих сторонников, которые помогут, если будет действительно надо" - oleksa_kyianyn

"Если нет такого механизма, его надо создать! Друзья (фаны) давайте обратимся на официальную страницу президента с просьбой о введении закона об уголовной ответственности за "преследования" и "угрозы" (такие законы есть в США и других странах) не проходите мимо, подключайтесь!" - andriy.lavrenchuk

"Ох, вчера как увидела ... Начала сильно переживать, но надеюсь, что все хорошо, аккуратнее" - _.tet_yanka._

"Злата, курсы, конечно, хорошо, но, как уже писали выше - газовый баллончик должна иметь беспрекословно. И не в сумке, а в кармане" - andrewkravchenko07

"Курсы самообороны это не плохо, но лучше электрошокер)) его хватит на всех неадекватов" - ruslan.belenok

"Какой ужас... Злата, советую носить кучу баллончиков в сумочке и винтовку про запас" — julia_stepanets

Напомним, что недавно певица повеселила подписчиков забавным тверком в пижаме, который станцевала с телеведущей Надей Матвеевой.

Также до этого Огневич рассказала об отдыхе на Бали, назвав остров "страной магических духов и незабываемой природы".