Тримайтеся, нападники: Злата Огневич піде на курси самооборони

Співачка обурена відсутністю законного механізму захисту від ситуацій з переслідувачами
Нападение на популярную певицу Злату Огневич возле ее собственного дома вызвало бурное обсуждение инцидента в сети, ведь неизвестный мужчина не на шутку напугал артистку и пообещал преследовать ее всегда. Злата и ее водитель, который пришел на помощь певице, вызвали полицию и правозащитники забрали преследователя в отделение, однако знаменитость так и не почувствовала себя в безопасности.
Следующим шагом было обращение за юридической помощью, ведь впервые угрозы, которые иногда получает в свой адрес артистка, переросли в активные действия. О том, что именно порекомендовал юрист Злате сделать в данной ситуации, она написала в своем микро-блоге Instagram.
"Угрозы звучат давно и не только от этого человека. В Нашей стране пока НЕТ механизма, как можно себе захистити в таких случаях. Единый совет, который мне дал юрист - это пойти на курсы самообороны. Вот этим и замусь. Так что, держись, нападающие!" - заявила певица злопыхателям.
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"Героев надо знать в лицо, поэтому можете прямо сейчас посмотреть мои сториз по этому ночному нападению", - предложила Злата своим подписчикам убедиться в неадекватности неизвестного.
На что фанаты певицы поддержали ее в желании научиться самообороне на курсах и порекомендовали еще несколько способов защиты.
Напомним, что недавно певица повеселила подписчиков забавным тверком в пижаме, который станцевала с телеведущей Надей Матвеевой.
Также до этого Огневич рассказала об отдыхе на Бали, назвав остров "страной магических духов и незабываемой природы".