Тримайтеся, нападники: Злата Огневич піде на курси самооборони

Співачка обурена відсутністю законного механізму захисту від ситуацій з переслідувачами
Напад на популярну співачку Злату Огневич біля її власного будинку викликало бурхливе обговорення інциденту в мережі, адже невідомий чоловік не на жарт налякав артистку і пообіцяв переслідувати її завжди. Злата і її водій, який прийшов на допомогу співачці, викликали поліцію і правозахисники забрали переслідувача у відділення, однак знаменитість так і не відчула себе в безпеці.
Наступним кроком було звернення за юридичною допомогою, адже вперше загрози, які отримує на свою адресу артистка, переросли в активні дії. Про те, що саме порекомендував юрист Златі зробити в даній ситуації, вона написала у своєму мікро-блозі Instagram.
Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)
"Загрози звучать давно і не тільки від цієї людини. У Нашій країні поки НЕМАЄ механізму, як можна себе захистити в таких випадках. Єдиний порада, яку мені дав юрист - це піти на курси самооборони. Ось цим і замусь. Так що тримайся, нападники!" - заявила співачка злостивцям.
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"Героїв треба знати в обличчя, тому можете прямо зараз подивитися мої сториз з цього нічного нападу", - запропонувала Злата своїм передплатникам переконатися в неадекватності невідомого.
На що фанати співачки підтримали її в бажанні навчитися самообороні на курсах і порекомендували ще кілька способів захисту.
Нагадаємо, що нещодавно співачка повеселила підписників забавним тверком в піжамі, який станцювала з телеведучою Надею Матвєєвою.
Також до цього Огневич розповіла про відпочинок на Балі, назвавши острів "країною магічних духів і незабутньої природи".