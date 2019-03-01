Тримайтеся, нападники: Злата Огневич піде на курси самооборони

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка обурена відсутністю законного механізму захисту від ситуацій з переслідувачами

Напад на популярну співачку Злату Огневич біля її власного будинку викликало бурхливе обговорення інциденту в мережі, адже невідомий чоловік не на жарт налякав артистку і пообіцяв переслідувати її завжди. Злата і її водій, який прийшов на допомогу співачці, викликали поліцію і правозахисники забрали переслідувача у відділення, однак знаменитість так і не відчула себе в безпеці.

Наступним кроком було звернення за юридичною допомогою, адже вперше загрози, які отримує на свою адресу артистка, переросли в активні дії. Про те, що саме порекомендував юрист Златі зробити в даній ситуації, вона написала у своєму мікро-блозі Instagram.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

"Загрози звучать давно і не тільки від цієї людини. У Нашій країні поки НЕМАЄ механізму, як можна себе захистити в таких випадках. Єдиний порада, яку мені дав юрист - це піти на курси самооборони. Ось цим і замусь. Так що тримайся, нападники!" - заявила співачка злостивцям.

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"Героїв треба знати в обличчя, тому можете прямо зараз подивитися мої сториз з цього нічного нападу", - запропонувала Злата своїм передплатникам переконатися в неадекватності невідомого.

На що фанати співачки підтримали її в бажанні навчитися самообороні на курсах і порекомендували ще кілька способів захисту.

"Ох, яка Ві крутезна на цій фотці! Нехай злі люди не зустрінуться Вам більше! Але, Звичайно, курси Самозахисту НЕ завадять, тому після них ви будете ще крутіше і красивіше! І знайте, у вас є купа справжніх прихильників, які допоможуть, якщо буде дійсно треба" - oleksa_kyianyn

"Якщо немає такого механізму, його треба створити! Друзі (фани) давайте звернемося на офіційну сторінку президента з проханням про введення закону про кримінальну відповідальність за "переслідування" і "загрози" (такі закони є в США та інших країнах) не проходьте повз, підключайтеся!" - andriylavrenchuk

"Ох, як вчора побачила ... Почала сильно переживати, але сподіваюся, що все добре, акуратніше" - _.tet_yanka._

"Злато, курси, звичайно, добре, але, як вже писали вище - газовий балончик повинна мати беззаперечно. І не в сумці, а в кишені" - andrewkravchenko07

"Курси самооборони це не погано, але краще електрошокер)) його вистачить на всіх неадекватних" - ruslan.belenok

"Який жах... Злата, раджу носити купу балончиків в сумочці і гвинтівку про запас" — julia_stepanets

Нагадаємо, що нещодавно співачка повеселила підписників забавним тверком в піжамі, який станцювала з телеведучою Надею Матвєєвою.

Також до цього Огневич розповіла про відпочинок на Балі, назвавши острів "країною магічних духів і незабутньої природи".