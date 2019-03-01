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Тримайтеся, нападники: Злата Огневич піде на курси самооборони

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2019 - 16:55
Тримайтеся, нападники: Злата Огневич піде на курси самооборони
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка обурена відсутністю законного механізму захисту від ситуацій з переслідувачами

Напад на популярну співачку Злату Огневич біля її власного будинку викликало бурхливе обговорення інциденту в мережі, адже невідомий чоловік не на жарт налякав артистку і пообіцяв переслідувати її завжди. Злата і її водій, який прийшов на допомогу співачці, викликали поліцію і правозахисники забрали переслідувача у відділення, однак знаменитість так і не відчула себе в безпеці.
Наступним кроком було звернення за юридичною допомогою, адже вперше загрози, які отримує на свою адресу артистка, переросли в активні дії. Про те, що саме порекомендував юрист Златі зробити в даній ситуації, вона написала у своєму мікро-блозі Instagram.

Тримайтеся, нападники: Злата Огневич піде на курси самооборониФото: (instagram.com/zlata.ognevich)

"Загрози звучать давно і не тільки від цієї людини. У Нашій країні поки НЕМАЄ механізму, як можна себе захистити в таких випадках. Єдиний порада, яку мені дав юрист - це піти на курси самооборони. Ось цим і замусь. Так що тримайся, нападники!" - заявила співачка злостивцям.
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"Героїв треба знати в обличчя, тому можете прямо зараз подивитися мої сториз з цього нічного нападу", - запропонувала Злата своїм передплатникам переконатися в неадекватності невідомого.

На що фанати співачки підтримали її в бажанні навчитися самообороні на курсах і порекомендували ще кілька способів захисту.

 

  • "Ох, яка Ві крутезна на цій фотці! Нехай злі люди не зустрінуться Вам більше! Але, Звичайно, курси Самозахисту НЕ завадять, тому після них ви будете ще крутіше і красивіше! І знайте, у вас є купа справжніх прихильників, які допоможуть, якщо буде дійсно треба" - oleksa_kyianyn
  • "Якщо немає такого механізму, його треба створити! Друзі (фани) давайте звернемося на офіційну сторінку президента з проханням про введення закону про кримінальну відповідальність за "переслідування" і "загрози" (такі закони є в США та інших країнах) не проходьте повз, підключайтеся!" - andriylavrenchuk
  • "Ох, як вчора побачила ... Почала сильно переживати, але сподіваюся, що все добре, акуратніше" - _.tet_yanka._
  • "Злато, курси, звичайно, добре, але, як вже писали вище - газовий балончик повинна мати беззаперечно. І не в сумці, а в кишені" - andrewkravchenko07
  • "Курси самооборони це не погано, але краще електрошокер)) його вистачить на всіх неадекватних" - ruslan.belenok
  • "Який жах... Злата, раджу носити купу балончиків в сумочці і гвинтівку про запас" — julia_stepanets

Нагадаємо, що нещодавно співачка повеселила підписників забавним тверком в піжамі, який станцювала з телеведучою Надею Матвєєвою.

Також до цього Огневич розповіла про відпочинок на Балі, назвавши острів "країною магічних духів і незабутньої природи".

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