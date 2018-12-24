"Тримай мою руку завжди": Ребрик зворушливо привітала чоловіка з річницею

Фото: Лілія Ребрик та Андрій Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча та її чоловік залишили один для одного ніжні освідчення і слова кохання

Популярна українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий відзначили річницю весілля. Зворушливими привітаннями вони обмінялися в своїх Instagram.

Ведуча повідомила, що вони з чоловіком святкують "мідне весілля" - сім років спільного життя. На знімку пара танцює разом, адже саме танці звели хореографа і актрису і поклали початок їх пристрасного роману.

"Сім років нашій дикій сімейці. Мідне весілля. Я не пам'ятаю, коли ти вперше взяв мене за руку, оскільки це було в момент танцю, але дуже добре пам'ятаю, коли точно відчула бажання, щоб ти тримав мою руку завжди", - залишила зворушливе послання зірка.

Фото: Лілія Ребрик та Андрій Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)

Андрій також не залишив без уваги знаменну дату і звернувся до коханої дружини.

"Зазвичай кажуть "рік за два" - так це не про нас! У нас "сім за один"! Сім років разом! Так багато і так мало... Люблю тебе", - зізнався хореограф.

Фото: Лілія Ребрик та Андрій Дикий (instagram.com/andrii_dykyi)

Шанувальники пари прийшли в захват від такого трепетного ставлення Ребрик і Дикого один до одного.

"Ви шикарна пара. Приклад справжньої любові", "Така гарна пара. Щастя назавжди, любові і розуміння", "Які гарні і щасливі. Бажаємо зберегти це на все життя", "Дивлячись на вас розумію, що щастя є! Всього вам найкращого", - залишали вони теплі слова під фото щасливого подружжя.

Скріншот коментарів (instagram.com/andrii_dykyi)

Нагадаємо, що ще восени Лілія Ребрик зворушила шанувальників милою сімейною фотосесією, знявшись разом зі старшою і молодшою дочкою.

Також Лілія Ребрик охоче ділиться з шанувальниками рецептами своїх кулінарних шедеврів. Наприклад, на новорічні свята вона запропонувала їм спробувати оригінальні "суші-шубу".

Крім того, Лілія Ребрик розповіла про сімейну традицію на Новий рік, яка давно прижилася в їх будинку.

Відео: РБК-Украина