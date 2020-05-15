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День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнанням

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2020 - 19:36
День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнанням
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка розповіла історію з особистого життя

Єва Лонгорія, яка днями згадала про свої візити на Каннський кінофестиваль і розкішні вбрання, продовжує дивувати шанувальників розповідями з минулого. Вона запостила фото, на якому зображена в лікарняній палаті, разом зі своїм маленьким сином. «У цей день рік тому я приземлилася в Каннах на кінофестиваль, і мені довелося зробити екстрену апендектомію! Це був мій перший День матері, і я провела його в лікарні з моїм сином», – написала зірка. Потрібно відзначити, що виглядає актриса, як завжди, відмінно: по всій видимості, все пройшло добре. Вона обіймає Санті, який лежить поряд.

День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнаннямЄва і Санті у лікарні (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники не на жарт стривожився, побачивши таке фото. Вони заходилися писати, як вони щасливі, що ця історія залишилася позаду. Також фанати відзначили, що навіть у лікарні зірка залишається неймовірно привабливою і милою.

  • О Боже... Слава Богу, ти отримала догляд, який тобі був потрібен. Ти чудова
  • О боже...
  • О ні! Леді, ти зроблена з зоряного пилу
  • Супержінка!
  • Ти завжди прекрасна!
  • Ох, дитинко, ти нас налякала. І ти встала і пішла на наступний день. О Боже!
  • О Боже, це страшно. Я рада, що зараз все добре, мамочко
  • Вау! Так щаслива, що з тобою все добре. Це миле фото

День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнанням

День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнанням

День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнанням

День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнанням

День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнанням

День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнанням

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

У сториз Єва, яка напевно нудьгує по червоним доріжкам, показала ще одне миле фото, де Санті грає з її босоніжками на значних підборах. Пізніше спортивна матуся додала серію відео, де демонструє свої улюблені вправи. А також – свою досконалу фігуру в чорному облягаючому вбранні. Лонгорія виконує комплекс на зміцнення преса, сідниць і м'язів ніг. Що ж, зірка не дає собі нудьгувати на карантині. І тим більше не має наміру втрачати форму. Тим більше що навіть у період самоізоляції вона продовжує зніматися у фотосесіях, де демонструє багато стильних образів.

День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнанням

День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнаннямЄва часу не втрачає (фото: instagram.com/evalongoria)

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України актрисаЄва Лонгорія
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