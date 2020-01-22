За справу! Єва Лонгорія показала улюблені вправи для струнких ніг і пружних сідниць

Єва Лонгорія регулярно показує не тільки стильні образи і своє досконале тіло, але і те, як їй вдалося досягти такого результату. Актриса вже давно стала фітнес-іконою для своїх фоловерів, яка щедро ділиться порадами і мотивує на зміни. Вирушаючи в спортзал, зірка намагається зняти відео, де чудово видно, які вправи вона виконує.

Єва обожнює демонструвати стрункі ноги (фото: instagram.com/evalongoria)

Зазвичай зірка більше уваги приділяє верхньої частини тіла, працюючи над руками, грудним відділом і спиною. А цього разу 44-річна власниця струнких ніг, які не раз потрапляли в списки найкрасивіших серед знаменитостей, і не менш видатних сідниць продемонструвала, як додати їм потрібну форму і підтягнути.

Єва працює над фігурою (відео: instagram.com/evalongoria)

Єва займається в компанії своєї подруги – підприємниці Лорен Рідінгер, яка підтримує близькі стосунки з багатьма зірками. У своєму мікроблозі Лонгорія вказала, що саме Лорен наполягла на похід у спортзал, буквально "стусонувши" її. "Друзі, які тренуються разом, залишаються разом! Вперед! Спасибі @lorenridinger за те, що штовхнула мене в дупу!", – написала Єва під відео, де вони наполегливо трудяться.

Єва Лонгорія надихає на роботу над собою (відео: instagram.com/evalongoria)

Єва виконує складну вправу, яка відмінно прокачує ноги, сідниці і м'язи кора, а ще сприяє концентрації. Балансуючи на одній нозі, вона робить махи другою ногою вперед і назад. В руках вона тримає гантелі. У сторіз акторка опублікувала ще парочку вправ: присідання на одній нозі і махи ногами в планці.

Єва наполегливо трудиться (фото: instagram.com/evalongoria)

Одягнена зірка просто і стильно – спортивна форма красуні складається з вузьких чорних легінсів, топа і білих кросівок. Волосся Єва зібрала на потилиці, а макіяж вирішила не робити, щоб не перевантажувати шкіру і дати їй дихати.

Лорен також потрапила до кадру: дівчина працює над своєю фігурою, роблячи присідання на все такий же півсфері.