Роби це частіше: Тіна Кароль надихнула прихильників рідкісним кадром

Тіна Кароль продовжує дарувати шанувальникам щоденну порцію стильного натхнення. Українська виконавиця вже взяла за правило публікувати кожен день різні кадри зі своїх фотосесій. Яких, до речі, за останній час було чимало. Крім того, кожна така фотосесія проходила в образах від українських дизайнерів. Тіна Кароль – одна з тих українських зірок, яка активно підтримує вітчизняні бренди.

Не став винятком і один з недавніх знімків, що з'явилися на instagram-сторінці Тіни Карль. На чорно-білому фото українська співачка позує в розкішній сукні від бренду FROLOV (дизайнер Іван Фролов). Плаття з пишною спідницею з органзи надає образу легкості і романтики. І до речі, раніше Кароль вже показувала фото в цьому образі. Тільки минулого разу вона лежала на підвіконні, а знімок був кольоровим. Так що можна розглянути деталі образу.

І якщо на всіх попередніх фото Кароль зазвичай була загадковою, задумливою або навіть сумною, то в цей раз співачка дуже приємно порадувала своїх шанувальників. Адже на новому фото вона посміхається!

Дивно, але така, здавалося б, дрібниця, дійсно привела в захват фанатів Кароль. І дуже багато попросили свою улюбленицю про одне – частіше посміхатися!

Усміхнена Тіна Кароль в стильній фотосесії (фото: instagram.com/tina_karol)

Так, шанувальники виконавиці поспішили засипати її захопленими коментарями:

Усміхайся частіше, ти даруєш нам щастя!

Очі сяють і вся світишся. Я просто таю, коли ти така!

Тобі так личить, коли в макіяжі акцент на очі, а не на губи.

Маленька дівчинка в красивій сукні!

Той момент, коли очі світяться щастям!

Ця усмішка змушує мене посміхатися, навіть коли дуже важко.

Боже, яка гарна!

Очі такі добрі)

Як же тобі личить посмішка, посміхайся частіше!

Ну нарешті, посміхаєшся!

Аааа, твоя усмішка!

Посмішка ангельська!

Яка сонячна.

Нагадаємо, раніше чуттєва Тіна Кароль спокусила екстремальним декольте.

Також до цього Тіна Кароль спантеличила шанувальників незвичайним образом з маскою-сіткою на обличчі.