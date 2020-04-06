Що ти робиш з чоловіками? Леся Нікітюк в сітчастому боді ефектно оголила стегна

Леся Нікітюк під час карантину в рідному Хмельницькому не дає занудьгувати ні собі, ні підписникам, ні навіть самому Джареду Літо! Ведуча два рази "зустрічалася" зі своїм кумиром в прямому ефірі і не могла приховати несподіваної радості. А пізніше, надихнувшись, навіть зробила кумедний відеомонтаж, на якому всесвітньо відомий музикант заговорив .... українською! Також Леді Ле щедро ділиться з шанувальниками пікантними кадрами своєї спокусливій фотосесії, зробленої в одному зі столичних готелів. Фотосет вийшов дуже відвертим, а теледіва інтригує фанів, викладаючи по одному знімку, від якого перехоплює подих.

Так, Леся опублікував звабливе фото, на якому розташувалася в кріслі, прийнявши спокусливу позу. На ведучій – сітчасте боді, що підкреслило її ідеально стрункі форми, вбрання дозволило оголити стегна і сфокусувати увагу на нескінченних ніжках теледіви. Вона доповнила гарячий образ лише помаранчевими босоніжки на шпильці з гострими носами і пікантною шнурівкою на щиколотці.

"Просиджу цей карантин красиво. Головне, щоб ноги не набрякли", - залишила кокетлива Леді Ле жартівливий підпис до обпалюючого кадру.

Шанувальники оцінили результат жаркого фотосету ведучої і залишились в захваті від побаченого.

Що ти з чоловіками робиш?

Сексуально

Супер

Шикарні ніжки

Краса

Красуня неймовірна, а ніжки просто. ну просто королевські, і то в королеви таких нема

Прям сексі

Уфф, Леді

Довгонога яка

Ось це ноги!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що зваблива Леся Нікітюк похвалилася плоским животиком в бежевому топі на серії еротичних знімків.