Грудень на Позитиві: Надя Дорофєєва в екстремальному міні схвилювала пікантним фото

Співачка продемонструвала завидне почуття гумору
Надя Дорофєєва - не тільки успішна співачка, визнана красуня і ікона стилю, а ще і може похвалитися відмінним почуттям гумору. Так, днями артистка неабияк потішила шанувальників кулінарним майстер-класом по інструкції чоловіка Володимира Дантеса, знявши веселий процес на відео і супроводжуючи його уїдливими коментарями. А на новому кадрі в своєму Instagram вона одночасно захопила пікантним вбранням і повеселила ідеєю знімка.
На фото Надя позує в дуже відвертому напівпрозорому облягаючому міні-платті і сірих туфлях на підборах. Кадр зроблений знизу і дозволяє помилуватися на довгі і стрункі ніжки співачки і її витончену фігурку. При цьому вона стоїть на якійсь подобі табуретки і тримається руками за величезний портрет свого колеги з групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього, або ж Позитиву
"Судячи з усього цей грудень на Позитиві", - кумедно підписала знімок Дорофєєва.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники гідно оцінили красу і почуття гумору Наді і поспішили залишити свої коментарі під фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва здивувала незвичайною сукнею. Українська виконавиця з'явилася в экстрамально короткому червоному платті з бантом на спині.