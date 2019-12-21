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Грудень на Позитиві: Надя Дорофєєва в екстремальному міні схвилювала пікантним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.12.2019 - 13:04
Грудень на Позитиві: Надя Дорофєєва в екстремальному міні схвилювала пікантним фото
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка продемонструвала завидне почуття гумору

Надя Дорофєєва - не тільки успішна співачка, визнана красуня і ікона стилю, а ще і може похвалитися відмінним почуттям гумору. Так, днями артистка неабияк потішила шанувальників кулінарним майстер-класом по інструкції чоловіка Володимира Дантеса, знявши веселий процес на відео і супроводжуючи його уїдливими коментарями. А на новому кадрі в своєму Instagram вона одночасно захопила пікантним вбранням і повеселила ідеєю знімка.

На фото Надя позує в дуже відвертому напівпрозорому облягаючому міні-платті і сірих туфлях на підборах. Кадр зроблений знизу і дозволяє помилуватися на довгі і стрункі ніжки співачки і її витончену фігурку. При цьому вона стоїть на якійсь подобі табуретки і тримається руками за величезний портрет свого колеги з групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього, або ж Позитиву

"Судячи з усього цей грудень на Позитиві", - кумедно підписала знімок Дорофєєва.

Грудень на Позитиві: Надя Дорофєєва в екстремальному міні схвилювала пікантним фото

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники гідно оцінили красу і почуття гумору Наді і поспішили залишити свої коментарі під фото.

  • припиняй
  • Сама при найкраща і найкрасивіша
  • Як стало гаряче, дуже гаряче
  • УХХ...ЯКА
  • Надя отримує задоволення? -Надя на ПОЗИТИВІ
  • Ааааа це дуже красиво
  • Судячи по цій фотці, то Позитив на Грудні
  • Вищий гумор
  • Принцеса
  • Шедевральна
  • Ох який жаркий грудень на Позитиві

Грудень на Позитиві: Надя Дорофєєва в екстремальному міні схвилювала пікантним фото

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва здивувала незвичайною сукнею. Українська виконавиця з'явилася в экстрамально короткому червоному платті з бантом на спині.

Надя Дорофєєва зізналася, як Дантес образився на неї через новорічний сюрприз Сталося непоправне: Надя Дорофєєва розвеселила мережу кулінарним майстер-класом по інструкції чоловіка (відео)
Новини України Надя ДорофеєваПозитив
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