"Дегустація голови качура": Леся Нікітюк показала, як пробувала китайські делікатеси (відео)

Українська ведуча не втратила нагоди поласувати екзотичною стравою
Українська телеведуча Леся Нікітюк нещодавно побувала в Китаї, де дуже цікаво і насичено провела час. Шоувумен з задоволенням ділилась деталями поїздки на своїй сторінці в Instagram, розповідаючи і показуючи, що встигла оцінити в Шанхаї. Наприклад, Леді Ле навіть спробувала місцевий "наркотик"!
Крім цього, Леся не втратила нагоди ознайомитися з місцевою кухнею і скуштувати екзотичних для нас страв. Знаменитість опублікувала смішне відео, на якому зображений процес "дегустації голови качура", як назвала це сама артистка.
У ролику вона в чорній толстовці сидить в кафе і пробує суп з головою качки - причому разом із дзьобом.
Нікітюк у своєму фірмовому жартівливому стилі коментує процес - за словами ведучої, вона з'їла вилиці, щоки і мозок качки. Також вона запевнила, що все це було дуже смачно.
"Принцеса Китаю Луся і Дегустація голови качура", - підписала забавний ролик артистка.
Відео: Леся Нікітюк в Китаї (instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники не змогли пройти повз і почали коментувати публікацію ведучої, захоплюючись її почуттям гумору.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк спантеличила фото після поїздки в Китай - ведучу запідозрили у вагітності.