ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Дегустація голови качура": Леся Нікітюк показала, як пробувала китайські делікатеси (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.12.2019 - 14:41
"Дегустація голови качура": Леся Нікітюк показала, як пробувала китайські делікатеси (відео)
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Українська ведуча не втратила нагоди поласувати екзотичною стравою

Українська телеведуча Леся Нікітюк нещодавно побувала в Китаї, де дуже цікаво і насичено провела час. Шоувумен з задоволенням ділилась деталями поїздки на своїй сторінці в Instagram, розповідаючи і показуючи, що встигла оцінити в Шанхаї. Наприклад, Леді Ле навіть спробувала місцевий "наркотик"!

Крім цього, Леся не втратила нагоди ознайомитися з місцевою кухнею і скуштувати екзотичних для нас страв. Знаменитість опублікувала смішне відео, на якому зображений процес "дегустації голови качура", як назвала це сама артистка.

У ролику вона в чорній толстовці сидить в кафе і пробує суп з головою качки - причому разом із дзьобом.

Нікітюк у своєму фірмовому жартівливому стилі коментує процес - за словами ведучої, вона з'їла вилиці, щоки і мозок качки. Також вона запевнила, що все це було дуже смачно.

"Принцеса Китаю Луся і Дегустація голови качура", - підписала забавний ролик артистка.

Відео: Леся Нікітюк в Китаї (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники не змогли пройти повз і почали коментувати публікацію ведучої, захоплюючись її почуттям гумору.

  • Аха)) це просто вау) декілька разів переглядаю
  • Дааа я аж розплакалася з виразу твого обличчя на кожну деталь яку ти пробувала
  • Дякую,дуже цікаво, а головне смішно!!
  • Леся мега крута і смішна
  • Приємного апетіта
  • Пташку шкода
  • Смачного, Лесюня!!
  • Любите ви харашо поїсти.
  • Яка ві класна. «я витратила всі гроші на качачі мізки», це просто
  • Це дуже смачно ! Для всіх людей, хто вийшов із сіл та містечок України, це звичайна їжа. А тім , хто ніколи не пробував, рекомендую!
  • Блін,я плачу. Ну як вона ось так на рівному місці таке вигадує?!)-У цього менає черепа))) Я мало зі стільця не впала)

&quot;Дегустація голови качура&quot;: Леся Нікітюк показала, як пробувала китайські делікатеси (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк спантеличила фото після поїздки в Китай - ведучу запідозрили у вагітності.

"Вагітна?" Нікітюк спантеличила фото після поїздки в Китай "Мене так вставило": Нікітюк розповіла, як спробувала китайський "наркотик"
Новини України отдыхЛеся Нікітюкведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся