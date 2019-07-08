"Давайте пограємо": донька Олі Полякової зачарувала чуттєвими фото

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша нещодавно відправилася вивчати ремесло моделі під заступництвом Алли Костромічевою в модельний табір на узбережжя Іонічного моря. Дівчина з користю проводить час у Греції, де насолоджується відпочинком на морі, а заодно навчається в школі. Маша вивчає, як правильно харчуватися і тримати себе у формі, дефілювати по подіуму і позувати фотографам. Навички в останньому мистецтві Маша і продемонструвала своїй багатотисячній армії підписників.

Фото: Чуттєвий фотосет юної Маші Полякової (instagram.com/mashapolyakova)

Юна красуня поділилася ефектними професійними знімками на тлі заходу на своїй сторінці в Instagram. На чуттєвих кадрах не впізнати Машу, вона постала в образі морської німфи.

Фото: Дівчина позувала в променях сонця (instagram.com/mashapolyakova)

В підписі під фото господиня блогу запропонувала зіграти в гру і визначити, які вислови з перерахованих є брехнею. Дівчина впевнена, що найуважніші шанувальники, що стежать за її життям легко знайдуть фейкові факти з її життя.

"В минулий раз ми грали в гру, де я написала 10 фактів про мене і два з них не правда, давайте пограємо в неї, приз - бокс з солодощами, погнали:

1. Я перейшла в дев'ятий клас

2. Кожне літо я літаю в англомовні країни одна

3. Я розлучилася з хлопцем

4. Я цьому році я їду в Американську школу

5. Я займаюся фігурним катанням

6. Я навчаюся в ліцеї

7. У мене було 3 хлопця

8. Мій улюблений жанр фільмів — романтика

9. Я кинула pole dance

10. Я ненавиджу петрушку", - написала вона під фото.

Нагадаємо, дочка Полякова показала ефектні фото з табору моделей в компанії однокласниць. Дівчата ефектно позували на пляжі.

Нагадаємо, дочка Полякової Маша в купальнику спантеличила загадковою заявою.

Раніше дочка Олі Полякової підкорила майстерністю дефіле на підборах.