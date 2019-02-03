Даша Астаф'єва розповіла, як доглядати за бюстом і боротися з целюлітом

Співачка і актриса поділилася з шанувальниками власним досвідом

Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклоннаками собственными способами борьбы с целлюлитом и рассказала, как ухаживает за своей пышной грудью. Ответы на интересующие поклонников вопросы она опубликовала в Instagram-"историях".

Артистка отметила, что в выборе белья для пышного бюста немаловажную роль играет качественный поддерживающий бюстгальтер.

"Очень важный момент, чтобы большая грудь всегда имела поддержку. Обязательно бюстик с широкими бретелями и ортопедической чашкой (даже сплю сейчас в таком). Спорт, масло. Это тоже обязательно. Люблю аргановое масло", - поделилась собственным опытом звезда.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Также Астафьева дала оригинальный и действенный совет касательно борьбы с пресловутой "апельсиновой коркой". На вопрос, есть ли у нее целлюлит, певица честно призналась, что да.

"Конечно. Я просто понимаю, что нужно любить в себе все, и учиться этому. Очень долго стеснялась, а потом поняла. Как такие вещи отравляют жизнь. Зачем тратить на это время? Но спорт и правильное питание никто не отменяет", - подытожила она.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Ранее Даша Астафьева заинтриговала поклонников новостью о смене амплуа, и предложила угадать, в каком образе она предстанет вскоре перед ними.

Напомним, что Даша Астафьева рассказала о том, что ее вдохновляет и помогает чувствовать вкус жизни.

К слову, Даша Астафьева восхитила подписчиков откровенной фотосессией, которая их поразила своей чувственностью и раскрепощенностью.

Видео: РБК-Украина