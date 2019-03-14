Даша Астаф'єва кардинально змінила імідж і знялася топлес у мильних бульбашках

Даша не залишає шанувальників у спокої

У Даши Астафьевой что ни фотосессия – каждый раз откровенная провокация и загляденье. Украинская актриса и певица всегда держит поклонников в тонусе и не дает расслабиться. Не стала исключением и ее недавняя модная фотосессия. Даша Астафьева поспешила поделиться результатом фотосъемки и в очередной раз побаловать подписчиков. Тем более, что на этот раз Даша снялась топлес, еще и показала себя с новой неожиданной прической.

Так, на опубликованных снимках Астафьева позирует в оригинальном черном корсете, декорированном бусинками разного размера. Также на певице – колготки в сеточку. А на одном из снимков Даша позирует без верхней одежды.

При этом внимание привлекает необычная прическа Астафьевой – в виде объемного афро. Безусловно, это парик. Но Астафьевой даже такой вариант к лицу, что подчеркнули поклонники исполнительницы.

Следует отметить, что не менее интересен сам антураж фотосессии – в духе 80-х – начала 90-х. В кислотных тонах, в окружении мыльных пузырьков.

Стильная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Кстати, до этого Дажа уже показывала часть этой фотосессии. Только тогда певица позировала в другом образе.

Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои восхищенные отзывы под новыми фото:

"Даша, классная грудь"

"Дашуля, ты прекрасная"

"Ноги как у Кемпбэлл, попу как у Ким, грудь как у Астафьевой"

"Красивая прическа"

"Дуже солодко"

"Невероятно красиво"

"Бедра-убийцы"

"Божееее какой корсет!"

"Дашааа!! Ты сногсшибательная!"

"Это божественно"

"Даша, этот лук переворачивает сердце, очаровашка"

"Крутой цвет, идея. Прекрасно выглядишь"

Напомним, что недавно телеведущая Леся Никитюк предложила Даше Астафьевой поучаствовать в конкурсе красоты среди звезд "Мисс Весна".

А еще одной телеведущей - Маше Ефросининой Даша Астафьева призналась, какие страхи ее преследуют и что лишает ее спокойного сна.