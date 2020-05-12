З чужою людиною: Віра Брежнєва зробила несподіване зізнання про старшоу дочку

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка розповіла про свої стосунки з доньками

Віра Брежнеа на карантині вирішила часто радувала шанувальників сімейними кадрами – вона записала кілька відео з чоловіком Костянтином Меладзе, який рідко з'являється в її стрічці instagram. В останньому ролику можна побачити молодшу дочку співачки – Сару. Сімейне тріо веселилося на камеру, примірявши смішні "маски". Під час прямого ефіру з російським Vogue артистка розповіла про взаємини з доньками й чоловіком і зізналася, яким чином привчає близьких до ЗСЖ.

За словами Віри, старша дочка залишилася і проводить карантин у США. "Для нас нормально відеодзвінок від години і більше", - зізнається артистка.

"Я вірю в те, що ми подаємо приклад дітям. Але це не завжди виходить ідеально. У молодшої дочки режим наслідування працює більше. Тому що Соня коли росла, я багато гастролювала, і вона мене не дуже багато бачила, щоб навчається у мене на регулярній основі. Але навіть у той рідкісний час вона багато речей розуміла. І це все одно в її фундамент теж вкладалося", - вважає співачка.

Фото: Віра Брежнєва і Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Ртистка розповіла, що її старша дочка не відразу збагнула важливість ЗСЖ. Адже в США її підстерігали спокуси.

"Вона 4 рік живе в Америці і там дуже складно з правильним харчуванням, тому що там фаст-фуд переважає. І вона потрапила у вир смачної їжі, яка швидко робиться, добре пахне, і мені дуже складно їй було щось пояснити на своєму прикладі чи не на своєму... Але найприємніше, що зараз, в 19 років, вона каже: "ти була права" або "я тільки що зробила тренування!" І тут я розумію, що воно трохи пізніше, але дійшло. Насіння, яке я в неї посадила, проросло", - пораділа співачка.

Під час карантину Соня зізналася мамі, що вирішила пофарбувати волосся. "У мене серце кров'ю обливається – вона ж блондинка, я темніша, ніж вона. І вона фарбуватися в темно-коричныевый колір, який у мене з нею не асоціюється. Я на неї дивлюся – відчуття, що я з чужою людиною розмовляю. Але я якщо говорити про експерименти, то нехай краще волосся. Волосся не зуби – відросте", - філософськи розмірковує зірка.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Сара поруч з мамою. Дівчинка дуже активна і навіть займається онлайн фізкультурою, любить гуляти з мамою або одна. "Їй подобається це рух плюс харчування. З Сарою мені легше, вона дивиться на те, що я їм. І я не купую додому шкідливих продуктів. Іноді чоловік з Сарою тишком роблять це самі, але їх запасів не вистачає", - сміється Віра.

До Костянтина у Віри особливий підхід. "Я не буду говорити дорослому чоловікові, що йому їсти. Але я пропоную йому завжди вибір. Наприклад, він любить салати, але я намагаюся, щоб вони були здорові: без майонезу і жирних соусів", - зізнається співачка.

Раніше старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман жорстко відповіла недоброзичливцям і критикам в мережі.