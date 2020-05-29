Відчуваю себе шпигуном: Злата Огневич поділилася враженнями від нової зачіски

Злата Огневич і на карантині не розслабляється і багато займається музикою, обіцяючи шанувальникам нові пісні та навіть кліпи. Крім того, співачка перебрала свій гардероб і насолоджується прогулянками на велосипеді. Не так давно артистка змінила імідж і обрізала свої довгі коси в каре, а також перефарбувалася в блондинку. На нових фото в своєму Instagram зірка похвалилася стильним вбранням, а також розповіла про те, як їй перебувати в "таборі блондинок".

Злата опублікувала знімок в елегантному брючному костюмі небесно-блакитного кольору і ефектним макіяжем. Вона зізналася, що дуже задоволена новим кольором волосся, проте є і деякі труднощі.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Стати блондинкою хотілося вже давно, а тут ще і особиста історія підштовхнула.... Загалом, зібралася і приїхала до коханого колориста))) Я ні секундочки не шкодувала про цей сміливий крок! У таборі блондинок приємно перебувати, хоч і відчуваю себе трохи шпигуном. А ось тут починається найцікавіше! По-перше: довелося дізнатися всі секрети догляду за блондом, накупити бузкових масок і рожевих шампунів, до того ж робити ботокс-терапію раз в місяць, без цього моєму волоссю, ну ніяк не прожити...

По-друге: ГАРДЕРОБ! Оооо, це було непросто! 80% речей з «минулого» я віддала, серед яких були ДУЖЕ улюблені мною і знакові штуки. На жаль, до нового кольоротипу вони ніяк не підходять... Зараз я в приємному пошуку - складаю новий гардероб ))) Завдяки моїм улюбленим українським дизайнерам - це дуже приємний процес! До речі, я в захваті від мого нового костюма, що на фото)))" - поділилася враженнями Огневич.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Свій новий стильний лук вона показала у всій красі на кадрах в повний зріст і зазначила, що дуже задоволена обновкою.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Все! Я теж не втрималася і купила собі щось яскраве. Тим більше в такому життєстверджуючому кольорі - колір неба і моря. Вибирала між цим і рожевим. Як думаєте, вгадала з кольором чи потрібно було брати рожевий" - написала співачка.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич похвалилася значною колекцією взуття.