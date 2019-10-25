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Відчуваю себе богинею: Полякова дала жару на концерті Кіркорова в Туреччині (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.10.2019 - 13:33
Відчуваю себе богинею: Полякова дала жару на концерті Кіркорова в Туреччині (відео)
Оля Полякова (фото: прес-служба СТБ)

Кіркоров та Полякова зустрілися на виступі в Кемере, Туреччина

Оля Полякова несподівано повідомила своїм прихильникам, що знаходиться в Туреччині. А саме - в туристичному місті Кемер. Судячи з усього, артистка приїхала сюди не просто, щоб відпочити і насолодитися теплим сонцем, але й виступити в одному з клубів. Полякова на своїй сторінці в мережі instagram в розділі "сторіз" засипала шанувальників відео. Тільки не зі свого концерту, а з виступу російського виконавця Філіпа Кіркорова! Полякова дійсно "запалила" на танцювальному паркеті, залишаючи масу позитивних відгуків. Видно, що виконавиця зарядилася позитивними емоціями.

Відео: youtube.com/Glam Wish

Так, Кіркоров виконав серію своїх хітів, під які також із задоволенням танцювала Полякова. співачка записала чимало вигляді з "королем російської естради". Вони цілувалися в губи, робили разом селфі. І звичайно ж, багато танцювала в срібній міні-сукні.

"Під нього я відчуваю себе богинею", - залишила захоплений коментар Полякова.

Відчуваю себе богинею: Полякова дала жару на концерті Кіркорова в Туреччині (відео)

Відчуваю себе богинею: Полякова дала жару на концерті Кіркорова в Туреччині (відео)

Більш того, виконавиця залишила фото в чорному бікіні, позуючи на тлі піщаного пляжу і моря. Складно не відзначити, що виглядає вона дійсно розкішно - підтягнута спортивна фігура, жодного зайвого сантиметра.

Співачка поділилася секретом стрункості:

“-5 ! Молочному і борошняним продуктам - ні! Тренуванню і любові - Так! Як вам?)" - уточнює Ольга.

Відчуваю себе богинею: Полякова дала жару на концерті Кіркорова в Туреччині (відео)

Струнка Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники співачки, звичайно ж, прийшли в захват від її нового фото:

  • "Фігурка супер, як для мами двох дітей"
  • "Хороша зараза)"
  • "Жінка агонь!"
  • “Яка краса! Все красивіше і красивіше!"
  • "Шикарна"
  • “Неземна Краса. З кожним роком прекрасніше)))"

Відчуваю себе богинею: Полякова дала жару на концерті Кіркорова в Туреччині (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла про свою нездійсненну мрію. З'ясувалося, що співачка хотіла стати балериною.

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Новини України Філіп КіркоровОля Полякова
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