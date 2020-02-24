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Відчуваю, подорожчають: Настя Каменських викликала ажіотаж у мережі незвичайним "аксесуаром"

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Співачка несподівано викликала шквал коментарів від підписників

Співачка і суддя шоу Голос країни-10 Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK і нещодавно заворожила танцем в мереживній білизні яскравого неонового відтінку, в цей раз постала перед шанувальниками у більш скромному образі. Однак, неочікуванно викликала шквал коментарів під постом в Instagram.

Виконавиця вбралася в трендовий оверзайз спортивний костюм темного кольору. Лаконічний образ співачка доповнила масивними кросівками, а з аксесуарів на ній були годинник і браслет. Проте, один з "аксесуарів", який можливо не взяла до уваги NK став основним фігурантом жвавих міркувань підписників.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Забутий кимось старенький віник відвернув увагу від позування артистки і наштовхнув фанатів на думки про те, що все-таки не спроста він з'явився в кадрі.

Підписники навіть припустили зростання цін на подібні віники, адже Настя Каменських відома законодавиця трендів і може залучити активну увагу публіки абсолютно до будь-якої речі:

  • Головне віник харооош
  • І цей віник поруч, божечки ))))
  • ой, я відчуваю, подорожчають віники
  • Одна я звернула увагу спочатку на віник стоїть поруч?!
  • Віник просто, доповнює
  • Віник в тему))
  • Ваша мітла? Ви на ній прилетіли? Маленька і без черешка щось

Звичайно ж не обійшлося і без позитивних коментарів на адресу трендового образу Насті:

  • Красуня
  • Симпатяжка
  • Красатулька Настя і господарочка молодчинка
  • Ти просто неймовірно красива в цьому костюмі

Раніше Настя Каменських розбурхала мережу кумедними кадрами, на яких її чоловік Потап відшмагав на камеру.

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