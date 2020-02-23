Відчувається шалена напруга: вагітна Джамала в ніжному образі виступила у фіналі Нацвідбору

У суботу, 22 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2020 року, за результатами якого стало відомо, що Україну на конкурсі представить група Go_A. Зазначимо, що Їх пісня стала єдиною українською мовою у фіналі Національного відбору. В якості запрошеного гостя на сцену вийшла переможниця Євробачення 2016 Джамала, яка зараз вагітна другою дитиною.

Знімками і своїми враженнями від вечора співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для виступу Джамала вибрала ніжний образ в рожевих тонах - вільний комбінезон з широкими штанинами і легкий кардиган з капюшоном. Артистка виконала свою нову пісню "Жалі", яка нещодавно вийшла.

Зірка зазначила, що під час конкурсу відчувається велика напруга.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Тільки повернулася з ефіру. Друзі, що я вам можу сказати? Конкурси - це шалено складно для всіх! А я була вже в різних іпостасях - і конкурсанткою, і членом журі, і запрошеною виконавицею. Повірте, коли виходиш на сцену в прямому ефірі, відчувається шалена напруга. Навіть неемоційна людина може це відчувати. Волосся постійно дибки - отака напруга за лаштунками. В мене купа думок з приводу того, що відбувалося сьогодні на фіналі, але я тримаюся. Мої вітання і найкращі побажання @go_a_band", - написала виконавиця.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В коментарях шанувальники залишили Джамалі безліч захоплених відгуків про її виступ і образ.

Джа знову закохала мене в свій голос. Знову мурахи

Прекрасний образ, Джа)

Джа - ти любов! Дуже класний виступ був сьогодні

Ви НАЙКРАЩА! Завжди і при будь-яких обставинах

Джа - ви як завжди неймовірна

Знову там всіх уделала!) Дуже круто. І красиваяяя!!!

Чарівний образ. Ніжний. Співоча Мадонна

Краще за вас,на євробаченні всеодно ніхто не заспіває

Крутій образ

Джа,ви були прекрасні,втім як і завжди!

Карколомне виступ

Ви були неперевершеними, ефектними так чуттєво, емоційно заспівали, я в захваті, люблю ціную й обіймаю вас

Джа ви така настоящаяяя

Джа ві неймовірна

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала вразила фотосесією в полі "хижому" образі - співачка приміряла вбрання з леопардовим принтом.