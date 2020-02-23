Відчувається шалена напруга: вагітна Джамала в ніжному образі виступила у фіналі Нацвідбору

Співачка зазначила, що конкурси - це дуже непросто
У суботу, 22 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2020 року, за результатами якого стало відомо, що Україну на конкурсі представить група Go_A. Зазначимо, що Їх пісня стала єдиною українською мовою у фіналі Національного відбору. В якості запрошеного гостя на сцену вийшла переможниця Євробачення 2016 Джамала, яка зараз вагітна другою дитиною.
Знімками і своїми враженнями від вечора співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для виступу Джамала вибрала ніжний образ в рожевих тонах - вільний комбінезон з широкими штанинами і легкий кардиган з капюшоном. Артистка виконала свою нову пісню "Жалі", яка нещодавно вийшла.
Зірка зазначила, що під час конкурсу відчувається велика напруга.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Тільки повернулася з ефіру. Друзі, що я вам можу сказати? Конкурси - це шалено складно для всіх! А я була вже в різних іпостасях - і конкурсанткою, і членом журі, і запрошеною виконавицею. Повірте, коли виходиш на сцену в прямому ефірі, відчувається шалена напруга. Навіть неемоційна людина може це відчувати. Волосся постійно дибки - отака напруга за лаштунками. В мене купа думок з приводу того, що відбувалося сьогодні на фіналі, але я тримаюся. Мої вітання і найкращі побажання @go_a_band", - написала виконавиця.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
В коментарях шанувальники залишили Джамалі безліч захоплених відгуків про її виступ і образ.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, Джамала вразила фотосесією в полі "хижому" образі - співачка приміряла вбрання з леопардовим принтом.