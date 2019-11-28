Відчуває енергію: Тіна Кароль зізналася, чи ревнує її син до Дана Балана

Тіна Кароль неодноразово розповідала в різних інтерв'ю, що її серце все ще відкрита рана - вона любить свого чоловіка, якого забрала хвороба 2013 року. У чергову річницю їхнього весілля, 15 червня, Кароль зворушливо написала: "Спасибі моєму вчителю, наставнику, моєї всесвіту, моєму АНГЕЛУ". Зіркова мама виховує від цього шлюбу сина веніаміна, якому в жовтні виповнилося 11 років. При цьому прихильники виконавиці підкреслюють - Веня (як ніжно називає його мама) дуже схожий на свого батька. І з віком ця схожість стає все більш помітною.

В інтерв'ю “КП в Україні" Тіна Кароль відверто розповіла, як ставиться і що відчуває від такої схожості дитини та батька:

“Він схожий на Женю. Що я відчуваю? Любов. І вдячність за те, що він ідентичний, просто як під копірку. Ви ж бачите його в одязі, а я знаю, як він виглядає по-домашньому. І руки, і хода – це Євген Огір", - коментує Тіна.

Тіна також розповіла, як син реагує на увагу чоловіків до його мами, чи не ревнує.

“Він це не аналізує. Звичайно, він відчуває енергію. Але прецедентів бентежити його не було. Я стежу, щоб він у всьому мною пишався".

А ось на питання, чи ревнує хлопчик маму до Дана Балана, Тіна відповіла:

“Ця історія пройшла повз нього. Але він чув про нього, він бачив його в "Голосі країни", але вони не знайомі. Він не відчуває в ньому конкурента".

Тіна Кароль з сином Веніаміном (фото: 1+1)

Як завжди, Тіна не поспішає ділитися на особисті теми. І все ж розповіла, чи може сама зробити перший крок і написати чоловіка.

“Мені дуже сподобався спектакль Оксімірона, я йому написала в Instagram, він відповів. Мені дуже подобається MARUV, я їй написала в Instagram, і іноді ми листуємося. Режисера кліпу на пісню "Іди на життя" я теж знайшла в Instagram. Що стосується режисерів кліпу "Вабити"... Мені сподобалися хлопці, їх контент, як вони знімають свої смішні відео-роботи, я написала їм, і тепер ми працюємо разом. Я уклала один цікавіше контракт теж через Instagram. Я не соромлюся писати в директ різним людям. А нещодавно я порекомендувала автора моїх деяких пісень, які вийдуть у майбутньому альбомі, в один продюсерський центр, і скоро він стане зіркою. Він настільки мені симпатичний і так гарно співає, що я не стрималася. І так завжди - я вічно комусь допомагаю, запускаю, пишу, запрошую", - каже Тіна.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль пояснила, чому її синові краще вчитися далеко від мами.