"Відчувала себе Королевішною": Лілія Ребрик показала французькі пригоди з чоловіком

Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким продовжує насолоджуватися романтикою і красивими місцями в місті кохання - пара проводить травневі свята в Парижі. Вони багато гуляють пішки і вивчають основні визначні пам'ятки - так, раніше телеведуча розповіла, що вони встигли піднятися на Ейфелеву вежу, а також відвідати Лувр. Тепер же вона поділилася новою порцією барвистих знімків на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз закохані побували у Версальському палаці і його садах. Лілія гуляла по Парижу в стильному і зручному вбранні - джинсах, туніці і плащі з квітковим принтом, а також комфортних кросівках.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком відпочивають в Парижі (instagram.com/liliia.rebrik)

За словами Ребрик, у величному Версалі вона відчула себе справжньою Королевішною.

"Наші французькі пригоди продовжуються ... Сьогодні - Le château de Versailles (Версальський палац). За Вашими проханнями - викладаю багато фото. Але жодне фото не передасть всієї величі та краси... Відчувала себе Королевішною. Дякую @andrii_dyky", - поділилася враженнями ведуча.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком відпочивають в Парижі (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, 8 травня у Лілії був день народження - актрисі виповнилося 38 років. Судячи з усього, вона відсвяткувала його також у французькій столиці.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком відпочивають в Парижі (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники захоплюються красою і енергійністю ведучої, а також вітають її з днем народження і бажають відмінного відпочинку.

"По-моєму ви помолодшали:) ( тобто дівчинка), такий світиться погляд, вам дуже йде"

"Ніжна така"

"Ох, яка краса! Чудово!

"Гарного відпочинку!!!)"

"Ви дуже красива . Образ вам дуже йде. Ви дуже класна пара"

"Сама прекрасна дівчина на планеті!"

"З Днем народження Вас!.. Ви просто приклад чарівності, краси та шарму для українських жінок. Всього Вам найкращого!"

"Ліля, Ви і ваша сім'я - неперевершені!!!!"

"Кожен день з нетерпінням чекаємо Ваших нових фото. Спасибі за такі регулярні публікації"

"Ліля! Ти - сонечко, яке світить всім!"

Нагадаємо, Лілія Ребрик з чоловіком відвідала головну пам'ятку Парижа.

Раніше Лілія Ребрик викликала захоплення в мережі фото молодшої дочки Поліни.