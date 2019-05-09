"Відчувала себе Королевішною": Лілія Ребрик показала французькі пригоди з чоловіком

Ведуча з чоловіком відвідали Версальський палац
Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким продовжує насолоджуватися романтикою і красивими місцями в місті кохання - пара проводить травневі свята в Парижі. Вони багато гуляють пішки і вивчають основні визначні пам'ятки - так, раніше телеведуча розповіла, що вони встигли піднятися на Ейфелеву вежу, а також відвідати Лувр. Тепер же вона поділилася новою порцією барвистих знімків на своїй сторінці в Instagram.
На цей раз закохані побували у Версальському палаці і його садах. Лілія гуляла по Парижу в стильному і зручному вбранні - джинсах, туніці і плащі з квітковим принтом, а також комфортних кросівках.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком відпочивають в Парижі (instagram.com/liliia.rebrik)
За словами Ребрик, у величному Версалі вона відчула себе справжньою Королевішною.
"Наші французькі пригоди продовжуються ... Сьогодні - Le château de Versailles (Версальський палац). За Вашими проханнями - викладаю багато фото. Але жодне фото не передасть всієї величі та краси... Відчувала себе Королевішною. Дякую @andrii_dyky", - поділилася враженнями ведуча.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком відпочивають в Парижі (instagram.com/liliia.rebrik)
До речі, 8 травня у Лілії був день народження - актрисі виповнилося 38 років. Судячи з усього, вона відсвяткувала його також у французькій столиці.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком відпочивають в Парижі (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники захоплюються красою і енергійністю ведучої, а також вітають її з днем народження і бажають відмінного відпочинку.
Нагадаємо, Лілія Ребрик з чоловіком відвідала головну пам'ятку Парижа.
Раніше Лілія Ребрик викликала захоплення в мережі фото молодшої дочки Поліни.