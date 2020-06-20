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Відчуття, що мене били: Надя Дорофєєва в халатику здивувала визнанням

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Співачка поділилася, що трохи розслабилася на карантині

Екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва повернулася до роботи та активного ритму життя після самоізоляції разом з чоловіком в заміському будинку. І хоча співачка рада знову бути в строю, часом їй нелегко дається знову увійти в колишній насичений режим, зізналася зірка в своєму Instagram.

Артистка поділилася атмосферним кадром з нічних зйомок, зробленому в гримерці. На фото Надя відображена в білому халаті і зі стаканчиком кави в руках - вона п'є напій, що бадьорить, і стомлено дивиться на камеру.

За словами виконавиці, за час карантину вона звикла висипатися і безсонні ночі тепер даються з великими труднощами.

Надя Дорофєєва в халаті поділилася фото з нічних зйомок (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Карантин звичайно мене розбалував. Я така прям висипалася, ніяких тобі ночей в літаках і автобусах. Ніяких зйомок цілодобово, без перерви на поспати. І тут на тобі, перша знімальна ніч, а в мене відчуття що мене били. Гей, режиммчииик, возвращаааайся", - поділилася Дорофєєва.

Фолловери поспішили прокоментувати фото улюбленої артистки, захоплюючись її красою.

  • Тебе не впізнати))
  • Яка красуня
  • Лате?
  • Няшка
  • Ти як завжди неповторна
  • Нереальна
  • Надійка обожнюю тебе ти дуже красива
  • Ахахха жизненнооо
  • її, чекаємо чогось нового від тебе
  • Яка
  • Нехай твій режимчиииик скоріше повернеться
  • Ти дуууже красива і зовсім не виглядаєш втомленою

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва влаштувала собі "вихідні мрії" і показала їх у короткому відео.

Автор: Марина Настевіч

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