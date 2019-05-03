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Чуттєва Тіна Кароль полонила розкішним декольте на нуарных фото


Шанувальники засипали компліментами атмосферне фото Кароль

Тіна Кароль – джерело постійного натхнення для багатотисячної армії фанів. Українська виконавиця буквально на щоденній основі публікує нові стильні фото з різним характером. Іноді це задумливі знімки, іноді досить відверті і чуттєві.

Новий день – нове фото від Кароль. На цей раз співачка поділилася з шанувальниками чорно-білим колажем. На фото вона позує у вже знайомій її шанувальникам комбінації – костюм і тренч від українського бренду artemklimchuk. Тільки на цей раз фото "з родзинкою" — на них можна розглянути декольте співачки. Образ доповнюють масивні сережки з перлами.

Як завжди, Тіна Кароль ніяк не підписала свої фото. Лише вказавши фотографа – Антон Кулаковський.

Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

До речі, на опублікованих набагато раніше фото можна більш детально розглянути цей образ.

Тіна Кароль в костюмі від artemklimchuk (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки прийшли в захват від нової стильної появи своєї улюблениці і поспішили залишити відгуки.

  • Фоточка, а на ній красоточка!
  • Тіна, ти нас зводиш з розуму!
  • На аристократку схожа!
  • Дуже чуттєво, красива шия!
  • Жінка інопланетної краси)
  • Тіна, новий наряд і ти така рідна))
  • Ця фотографія зводить з розуму мої очі) Е-елегантність!
  • Дівчина, та ви вогонь!
  • Кришталева дівчинка)
  • Прекрасна Тіна)
  • Суцільна естетика!
  • Навіщо так красиво?
  • Сказати, що ти мене вбила, це нічого не сказати
  • Неймовірне фото, ти просто зачаровуєш нас своєю красою.
  • Яка краса (ну як завжди).
  • Просто богиня!

Нагадаємо, раніше ніжна і справжня Тіна Кароль захопила фанів знімком без макіяжу.

Також Кароль зворушила фанів фото з таким, що подорослішало сином.

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