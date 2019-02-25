Чуттєва Санта Дімопулос похвалилася гарячим фото топлес

Екс- "ВІА Гра" Санта Дімопулос

Украинская певица, модель и бизнес-леди Санта Димопулос отправилась отдыхать в Таиланд одна, ведь у ее супруга, который планировал провести время с любимой женой, не получилось полететь с ней на Пхукет. Экс-"ВИА Гра" не устает радовать поклонников в Instagram своими фото, среди которых попадаются и очень горячие, как, например, откровенный снимок топлесс.

В кадре чувственная артистка лежит на дощатом полу, прикрыв обнаженную грудь руками. На ней лишь расстегнутые штаны горчичного цвета от украинского бренда Natasha Zinko. Загорелая кожа, алая помада на губах придают образу особую эффектность.

"Такие на дороге валяются", - с юмором подписала фото она, спровоцировав подписчиков на ответные шутки.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Поклонники Санты начали интересоваться, где находятся "дорога", на которой можно встретить таких обольстительных красоток.

"Такую как вы быстро заберут!", "Санта, ну какая же ты классная!", "Укажи координаты", "Срочно поднять, укутать, согреть и нежно беречь!", "Очень экзотический снимок, красиво", "Покажите мне эту дорогу, где такие валяются", - отмечали фолловеры.

Ранее Санта Димопулос в платье-вышиванке предложила Оле Поляковой оригинальный вариант любимого нею кокошника.

К слову, Санте Димопулос пришлось пережить болезненное предательство близкого человека, который ее не просто подвел, а обокрал.