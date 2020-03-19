Чуттєва MARUV в панчохах пікантно оголилася для гарячого фото

Співачка постала перед шанувальниками у сексапільному і повітряному образі
MARUV (Анна Корсун) звикла провокувати і епатувати публіку піснями, кліпами, сценічними номерами і, звичайно ж, неординарними і сміливими фотосетами. Співачка не затримується в одному образі і обожнює перевтілення. Так, для нового сайд-проекту перетворилася на сексапільну Барбі з ніг до голови одягнену в рожеве. Ще в грудні минулого року співачка обстригла волосся під кокетливе каре і пофарбувала їх в синій колір і саме в цьому відтінку поки щн залишається. Артистка вирішила поділитися з шанувальниками знімком у чуттєвому стилі, на якому оголила стегна і засвітила стрункі ніжки у панчохах на підв'язках.
Співачка вбралася в оригінальне вбрання, що складається з повітряних рюшів пудрового кольору. Вона засвітила вишукану білизну тілесного відтінку, а для посилення ефекту чуттєвого образу наділу довгі прозорі рукавички.
Текст до знімка був не надто оптимістичним – MARUV повідомила про скасування всіх березневих концертів і висловила сподівання, що зустрінеться з шанувальниками в квітні і травні.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Гарячий знімок викликав бурхливі обговорення, а більшість фанів прийшли в захват від повітряного і спокусливого образу кумира.
Скріншот коментарів
Раніше MARUV в прозорому боді засвітила апетитні форми на камеру.