Чуттєва елегантність: Спокуслива Леся Нікітюк засвітила розкішне декольте

Леся Нікітюк вирішила пересидіти карантин в компанії рідних та близьких в рідному Хмельницькому. Зірка знає, чим зайняти себе та інших на час карантину – разом з маленькими племінницями вона займається творчістю, а також готує і хвалиться результатами. Наприклад, теледіва зробила самостійно смачний тірамісу і прикрасила його ягодами. У зірки з'явилося більше часу на соцмережі, а також "прибуло в полку" шанувальників.

Так, ведуча розповіла, що кількість її фанів в Instagram зросла більш, ніж на 100 000 і запропонувала їм познайомитися ближче і трохи розповісти про себе. Пост Леді Ле супроводила ефектним чуттєвим фото. На портретному знімку зірка позує в капелюсі і демонструє на камеру розкішний бюст у вбранні з корсетною ліфом і відкритими плечима, а також лінією декольте. В якості ефектного аксесуара – великі і широкі чорні сережки-кільця.

Шанувальники прийшли в захват від спокусливого кадру і скупали ведучу в компліментах і навіть виявили схожість Леді Ле з Катею Осадчою.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Остапчук оцінив: Леся Нікітюк в мереживних микрострингах розохотила гарячим фото

Сама сама сама........найкраща

З першої появи на екрані – обожнюю

Красотуля

Божественно, і невпізнанна

Вау, вау, вау!!! Яке фото!

Привіт, Леся. Ти справжня, ти супер!

Схожа на Катю Осадчу

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила шанувальників фотоколажем і показала, як буде "виглядати" після карантину.