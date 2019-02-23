Чуттєва Даша Астаф'єва "засвітила" пікантні частини тіла

Шанувальники порівняли зірку з Анджеліною Джолі

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, публикуя горячие кадры со своих фотоссессий, не может оставить равнодушным никого. Ее чувственные снимки сразу же находят отклик у восторженных поклонников, которые без ума от аппетитных форм девушки. Так, в своем Instagram-аккаунте она разместила пикантные фото, на которых отчетливо выделяются интимные части тела артистки.

На портретном снимке Даша с минимумом макияжа призывно смотрит в камеру, а мягкий и рассеянный свет отражается бликами на ее лице. На другом кадре модель смотрит вниз, томно опустив длинные ресницы. Она облачена в платье без бретелей, под которым не наблюдается белья.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники не смогли сдержаться, чтобы не сделать ей комплименты, похвалив роскошные формы соблазнительной певицы, которые она без стеснения демонстрирует на камеру. Некоторые подписчики даже сравнили Дашу с Анджелиной Джоли.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Анджелина Джоли, реально", "Глаза в которых хочется тонуть", "Выглядишь сногсшибательно", "Фигура просто вау", "Очень красиво. Это эстетика!", "Даша, вы просто космос", "Даша, вы прекрасны!", "Даша, вы ходячая эротика", - отмечали фолловеры звезды.

Напомним, что Даша Астафьева восхитила пикантной фотосессией среди экзотических растений. Она смело и раскованно позировала в боди.

К слову, Оля Полякова раззадорила поклонников видео страстного поцелуя с Дашей Астафьевой. Правда, столь интимное действо певицы совершили ради съемок в фильме "Свингеры 2".

Видео: РБК-Украина