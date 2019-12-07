"Почуття ростуть і міцніють": Горбунов розкрив зворушливі деталі весілля з Осадчою

Юрій Горбунов та Катя Осадча розписалися на початку 2017 року буквально за два тижні до появи на світ синочка Івана. Свій роман пара тримала в таємниці, але уважні шанувальники помітили, що ведучих пов'язує щось більше, ніж робочі стосунки. Тепер Катя і Юрій – щаслива зіркова сім'я. Вони разом не тільки в кадрі, але і вдома. Вільний час ведучі люблять проводити в подорожах. Так, зовсім недавно пара повернулася з Риму, де встигла зловити останні теплі осінні промінчики. Тепер же Юрій напередодні виходу на екрани свого фільму "Скажене весілля 2" вирішив поділитися спогадами про власне весілля. Про цю важливу подію він розповів в інтерв'ю виданню Viva!

Ведучий зазначив, що пишної церемонії у них з Катею не було, зате була дружня вечірка.

"У нас була не весілля, а весільна вечірка. Тому що сьогодні церемонія, а через 15 днів народився Іван. Наша мама була такою великою! Вона весь час сиділа, а всі навколо неї танцювали. Катя мріє про таке весілля, де зможе відірватися по повній. Її ідеальна весілля зі мною ще попереду", - запевнив він.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Друзі-артисти влаштували для Каті і Юрія сюрприз – вони організували весілля в кращих традиціях. Молодята навіть не підозрювали, що гості готують для них такий подарунок.

"Ми приїхали в РАГС на своїй машині і запросили самих близьких друзів. Наші куми пригнали з Film.ua радянську "Чайку" з лялькою на капоті, в яку посадили нас і відвезли на святкування. Потім на вечірці виявилося, що є й артисти, і програма, і народні обряди — ходили там зі всякими короваями, співали пісні і було все круто. Ми нічого з цього не планували, все зробили наші куми", - зізнався ведучий.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

Стосунки в парі після розпису тільки покращилися, а союз скірпила поява на світ маленького синочка Івана.

"З появою дитини стосунки чоловіка і жінки, чоловіка до жінки, яка народила йому сина, можуть тільки поліпшуватися. Почуття ростуть і міцніють", - переконаний Юрій.

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов здивували веселою піжамною святковою вечіркою.