Трохи інфаркт не впіймала: Слава з НеАнгелів розповіла про активні вихідні з сином

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська не сидить на місці - після розлучення з чоловіком вона вже кілька разів хвилювала громадськість появою в компанії різних чоловіків, провокуючи чутки про нові стосунки. Так, нещодавно співачка викликала нову хвилю обговорень, виклавши фото з красенем-доктором з джакузі! При цьому зірка багато часу проводить з сином та донькою. За порадою лікарів вона вирішила віддати Леонарда на фігурне катання, щоб зміцнити його здоров'я.

При цьому активна мама і сама ходить з малюком на каток. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася веселим знімком з синочком з одного з критих ковзанок Києва. Камінська одягнена в простий чорний спортивний костюм, вона тримає за руку Леона, а другу підняла в знаку перемоги. При цьому за другу руку хлопчика теж хтось тримає, проте в кадр не потрапив.

Слава поскаржилася, що на льоду було дуже багато людей, і деякі створювали небезпечні ситуації.

Фото: Слава Камінська з сином (instagram.com/babaslavka)

"Як же багато народу на льоду в ТЦ по вихідним. я не з лякливих, але сьогодні трохи пару раз інфаркт не впіймала. Мене ледь не зніс «північний олень». А після в роздягальні почула жахливий діалог між чоловіком і жінкою. Його сильно обурило , що у нього від навантаження «аж алкоголь вивітрився». Серйозно? Але незважаючи на це, ми все одно класно покаталися", - поділилася враженнями артистка.

Підписники Камінської оцінили її нову стрижку - нещодавно вона вкоротила волосся, а також зазначили, що Леон помітно підріс.

Дуже красиві, ангели

Сін такий вже дорослий

Ви так схожі з сином

Дуже пасує нова зачіска

Приємно за вами спостерігати

Леон просто світиться з батьками разом

не підходжу з-за цього до цих катків - боюся

Стрижка клас

Спочатку не зрозуміла, подумала, що за дівчина

Дивно... Жодного питання, "хто тримає сина за ліву ручку"))) ви класні! Чекаю, когба моя малеча підросте, так хочу теж на каток з нею

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла про зйомки у відвертих сценах у фільмі "Гола правда".