Трохи вийшла з форми: Руслана Писанка розповіла про схуднення, любов до дизайну і зйомки в серіалі "Філін"

Фільм розповість про спеціальний відділ поліції, який розслідує справи за допомогою комп'ютерної програми. Одну з ключових ролей у новому серіалі виконала популярна актриса Руслана Писанка. В інтерв'ю вона розповіла про свою нову роль, схуднення, любов до дизайну, а також про те, як підбирає собі одяг.

Ви граєте судмедексперта Зою Модестовну Кавун, професіонала своєї справи, жінку з іскрометним почуттям гумору, але, на жаль, одиноку. Якщо б ви з нею були подругами, і вона у вас запитала пораду, що б ви їй сказали?

Я б порадила поменше думати про роботу. (Сміється.) Поменше думати про злочини і трупи, частіше ходити в театр і на які-небудь заходи. Тобто де жінка може познайомитися з чоловіком. Звичайно, вона знайома з чоловіками, які працюють у цьому відділенні. Їй потрібно ходити туди, де з'являються й інші чоловіки, вирушати в поїздки, можливо. Піти на якісь курси. (Сміється.) Коротше кажучи, потрібно ходити туди, де є інші чоловіки. Не поліцейські. Я б їй навіть допомагала і ходила з нею.

На одному ТВ-шоу ви схудли більше ніж на 40 кг. Складно утримувати вагу?

В тому реаліті ми займалися тільки тим, що худнули. Тільки скиданням ваги і заняттями, харчуванням, тощо. Коли ти виходиш вже в реальне життя, це інше реаліті, життєве. Ось тут починаються поїздки, проблеми з харчуванням, з заняттями. Ти приїжджаєш о третій години ночі встаєш о шостій ранку і т. д. Коли починаються ось такі жорсткі моменти, утримати те, що було напрацьовано за чотири години занять. Плюс тоді були якісь неймовірні зйомки з виїздами, перетягування канатів по три години і перегони на водних подушках. Зараз я, звичайно, трохи вийшла з тієї форми, в якій я була на проекті.

Але скажу чесно, для того щоб дійти до бажаної ваги і утримувати її, цим потрібно постійно займатися. По-іншому не буде. Не може бути такого, що ти схуд і все, і далі вже життя прекрасне, все так і залишиться. Нічого не залишається. На жаль, наші клітини пам'ятають, що там щось було ще додатково. І як тільки ти перестаєш звертати увагу на своє харчування, можеш щось з'їсти вночі, потім рано вранці – у тебе збивається звичний нормальний графік прийому їжі, при якому ти худнув. Тут залишається одне – наймати кухаря, який постійно буде з тобою. (Сміється.)

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Витратна матеріально опція.

Так. Є зараз всякі фірми, які пропонують 5-ти разове харчування, але мені здається, що ці харчові набори коштують невиправдано дорого. Я розумію, вони користуються тим, що люди не встигають самі собі готувати. Але насправді, це не зовсім те.

Руслана Писанка на зйомках нового серіалу "Філін" (фото: ТК "Україна")

Завдяки вам ваш чоловік зацікавився театром, а ви перейняли якесь хобі?

Перейняла будівництво. Теж почала експериментувати. На всякий випадок, як казала мама моєї подруги: «Потрібно мати кілька професій в руках, тому що мало, як раптом складеться». Але, якщо природа обдарувала тебе якимись можливостями, наприклад, я малюю все життя, закінчила художню школу і вступила в художній промисловий технікум. За компанію з подругою, яка не вступила. І я вирішила: «Так я теж не піду. Що ж я зрадник, чи що?» А була б художником або дизайнером. Тому я займаюся дизайном, підбираю кольори, сама малюю меблі, компоную, щось придумую, якісь колірні поєднання, що до чого підходить. Ми експериментуємо. Просто є об'єкти, на яких ми можемо собі це дозволити. Якщо не їду на гастролі, я завжди на зв'язку, в будь-якому будівельному магазині чоловік вибирає ручки, я кажу: «Ні, не це. Так, давай ще подивимося іншого кольору. Встав руку. Не маленька ручка для чоловічої руки?»

Тобто якщо дизайн, меблі, а не лінія одягу. Тому що багато публічних людей мріють про створення власної колекції модних нарядів.

Мільйон разів вже хотіла запустити. Я завжди була великою дівчиною, і завжди була проблема, у що одягнутися. Тобто, коли я їду в Америку, я розумію, що там легко знайти модний одяг. У нас деякі фірми представлені, але там в основному одяг бюргерський, який я, наприклад, не приймаю. Мені подобається більш вільний одяг, зручний, тому що зйомки, переїзди, перельоти. Вечірній одяг тільки на вечір. Все інше – це зручне, все хебешне і т. д., в чому ти будеш добре себе почувати. Я вже давно мріяла, думала: «Треба, треба, треба». І навіть якісь спроби робилися. Але я розумію, що цим треба займатися серйозно, або взагалі не займатися. Я вирішила, що краще взагалі не займатися. Почекаємо! Всидіти на всіх стільцях нереально. Тому, якщо коли-небудь у мене щось народиться, я вже точно знаю, що потрібно жінкам, які трошки Plus size, щоб вони відчували себе королевами.

А що вам потрібно, коли ви обираєте, ви йдете в магазин за сукнями? На що ви звертаєте увагу?

Перше, на що я звертаю увагу, - це колір. Я дуже люблю чорний. Практично весь одяг у мене чорний. Вкрай рідко буває, що сині джинси і якісь яскраві футболки. Туніки, може бути. А так я вибираю завжди, по-перше, щоб це була бавовняна тканина або чистий шовк. Я дуже люблю шовковий одяг, льон, вовна натуральна, пух. Люблю натуральне. Терпіти не можу нейлон, синтетику. Я в них задихаюся. Думаю, що людям з розміром Plus size завжди комфортніше в чомусь більш натуральному. Тому звертаю увагу на склад. Тіло не дихає, все – я гублюся. Слава богу, що у нас немає шаленої моди на нейлон. Все-таки люди прагнуть до чогось натурального. І, звичайно, дуже важлива білизна для жінок, щоб вони почували себе добре. Я розумію: здоровий спосіб життя, заняття і т. д. Але поки жінка не планує худнути, вона хоче бути пишною, вона повинна виглядати добре. Я дуже люблю вільні форми, довгі сукні. Може навіть безформні, але мені в них добре. Тобто треба вдягати те, що тобі йде. Я люблю східний напрямок. Східне – це означає стриманість, прямі лінії, спокійне, чорне і біле. Люблю біло-чорний одяг. Але на зйомки таке не поносиш. Тому що на чорному обов'язково де-то плями від тону. На білому, природно, теж. Вона отже одноразова – білий одяг тільки раз надівається. Так що, якщо настане момент, значить, можна буде що-небудь створити.