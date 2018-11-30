"Диво в пір'ї": Брежнєва вразила мережу фото в незвичайному костюмі

Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa

Знаменитість показала себе в дивному образі

Віра Брежнєва опублікувала на свою сторінку в Instagram знімок, на якому вона зображена в костюмі білого лебедя.

Крила артистки прагнуть вгору, біла перука підкреслює скули, а корсет - груди.

Здавалося б, образ 36-річної зірки виглядає вельми позитивним, однак не всі підписники Віри його оцінили.

Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa

"Диво в пір'ї", "Птаха щастя", "Коли тиждень не голила пахви", Ти - ангел", - розділилися думки блогерів.

Скріншот: instagram.com/ververa

Як повідомлялося раніше, українська співачка Віра Брежнєва нещодавно разом з іншими українськими артистками увійшла в рейтинг найбільш сексуальних жінок РФ.

Також ми писали про те, що Віра Брежнєва порадувала шанувальників новим зворушливим фото зі своєю старшою дочкою, 17-річної Соня Кіперман.

Нагадаємо, в жовтні Брежнєва відвідала святкування дня народження російського каналу "МУЗ-ТВ" в шикарному незвичайному сукню, що підкреслює її спокусливу фігуру.

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Відео: РБК-Україна